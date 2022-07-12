全球最大南亞熱帶植物園…華南國家植物園廣州揭牌 護2萬物種

華南國家植物園11日在廣州市揭牌。圖為該植物園正門。 （中新社）

華南國家植物園 昨天上午在廣州揭牌成立，這是繼北京 國家植物園之後，中國設立的第二個國家植物園，形成國家植物園體系「一南一北」新格局。華南國家植物園也是目前世界上最大的南亞熱帶植物園，也是中國歷史最悠久的植物學研究和植物保護機構之一，展示區與科研區總面積達333公頃，物種保育超2萬。

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綜合媒體報導，華南國家植物園依託中國科學院華南植物園設立。中國科學院華南植物園主任任海表示，華南國家植物園將建設國家珍稀瀕危植物遷地保育中心和種質資源庫，實現物種保育逾2萬種，其中經濟植物6000種，華南珍稀瀕危植物95%種類得到遷地保育。

任海透露，園區規劃總面積319公頃，將統籌優化「科研區」、「專類展示區」和「技術推廣平台」，以華南地區兼顧全球熱帶亞熱帶區域植物資源遷地保護為核心，建設國家珍稀瀕危植物遷地保育中心和種質資源庫等，提升植物遷地保護能力和效率。

在園內成功遷地保育的植物中，包括珍稀瀕危植物643種，國家重點野生保護植物337種。目前，華南國家植物園已經成功實現了杜鵑紅山茶、廣東含笑、繡球茜等36種華南珍稀瀕危植物的野外回歸。

中山大學生命科學學院教授楊中藝表示，廣東以華南國家植物園建設為新契機，將在植物遷地保護與利用方面取得新突破，打造華南地區和粵港澳大灣區環境科普與自然教育的高水平平台。

據報導，該植物園長期與香港 特區政府、科研機構和大學合作，曾承擔「香港標本館館藏標本審定」工作；完成並出版包括120多種香港珍稀瀕危植物的「香港珍稀瀕危植物」一書。

作為香港特別行政區成立後的首部植物誌，「香港植物誌」英文版由中國科學院華南植物園攜手香港特區漁農自然護理署香港植物標本室完成，香港中文大學等高校的教授亦參與編寫，香港近3000種有紀錄的原生及引進植物均收錄其中。