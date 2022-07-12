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就業歧視？ 上海當局：不得拒用陽性康復者

中國新聞組／上海12日電
「進過方艙的不要，陽過的不要」，企業歧視、拒錄用陽性康復者，引發爭議。(取材自鳳凰網)
「進過方艙的不要，陽過的不要」，企業歧視、拒錄用陽性康復者，引發爭議。(取材自鳳凰網)

隨著多地疫情防控步入穩定，上海招工市場卻傳出對新冠陽性康復者的就業歧視。「進過方艙的不要、陽過的不要」，上海富士康、迪士尼等大公司都被點名。上海市政府11日明確指出，用人單位不得以是傳染病病原攜帶者為由拒絕錄用，任何單位和個人不得歧視傳染病病人、病原攜帶者和疑似傳染病人。

新聞晨報日前走訪上海浦東和松江兩區的勞務中介，發現上海迪士尼樂園保安的招聘信息中，註明不接收陽過的康復者，上海大金空調、上海富士康也稱「不要陽性的」。

因為擔任過志願者而染疫的陳峰求職無門，因為核酸陽性紀錄讓他無法住宿旅館，這一個月來，他只能過著在公園打地鋪的流浪生活。

與他相同遭遇的方艙工友也遭遇了類似的情況，不論是應聘工廠、安保還是外賣騎手員，企業都要求查驗近兩個月的核酸檢測記錄，並明確表示不招收新冠康復者。

人民網更是直接批評，對新冠陽性康復者的就業歧視，就是對他們的「二次傷害」。

澎湃新聞報導，上海市政府新聞辦公室11日下午召開疫情防控發布會。市政府發言人尹欣稱已關注相關情況。

尹欣指出，中國的勞動法、就業促進法、傳染病防治法等法律法規明確規定，勞動者依法享有平等就業和選擇職業的權利。

根據就業促進法、傳染病防治法相關規定，除經醫學鑒定，傳染病病原攜帶者在治癒前或者排除傳染嫌疑前，不得從事按相關規定禁止從事的易使傳染病擴散的工作以外，用人單位招用人員不得以是傳染病病原攜帶者為由拒絕錄用。任何單位和個人不得歧視傳染病病人、病原攜帶者和疑似傳染病人。

尹欣稱，最高法院、人社部等部門也出台過專門的規定，明確用人單位不能僅以勞動者是新冠肺炎確診患者、疑似新冠肺炎患者、無症狀感染者、被依法隔離人員，或者勞動者來自疫情相對嚴重的地區為由解除勞動關係。

尹欣說明，上海各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁地對待新冠陽性康復者，不得歧視。社會各界應該對新冠陽性康復者給予更多的關愛，不能給他們貼標籤，不在他們的工作生活中設檻，不能讓他們生活在不該有的陰影下。

就業 歧視 疫情

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