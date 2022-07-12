武漢大學證實出現1霍亂病例 3密接者隔離

中國武漢大學對學生進行肛拭子檢測並隔離，結果證實為霍亂。（取材自武漢大學微博）

武漢 大學工學部宿舍9日晚間出現一例霍亂病例，經診治後，病情已得到控制。與病例有接觸的同學全部做了肛拭子檢測 ，並發放預防性藥物。霍亂表現症狀以腹瀉為主，以被污染的水源及海產品作為傳播途徑。有網友推論是否武大校園環境出問題？專家指出，大概率是偶發的個別病例，尚不能判定霍亂的發生與學校宿舍衛生互為因果。

武昌區疾控中心指出，該病例為武漢大學研究生，住工學部八舍，有胃腸炎既往病史。8日5時左右出現發熱、嘔吐、腹瀉，8日10時前往武漢大學醫院就診，因其腹瀉3次以上轉診至武漢大學中南醫院。目前該生已按相關要求轉診至武漢大學人民醫院隔離治療。

據疾控部門反饋，該生新冠病毒核酸檢測陰性，湖北省疾控中心和武漢市疾控中心對原樣開展複核，血清學凝集試驗均為O139陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性（霍亂弧菌致病力較弱），目前經有效診治，該生情況穩定，症狀已消失。

9日晚起，區衛健局、區疾控部門連夜對工學部八舍、該生所在實驗室進行封控。確定該生密接3人（同住室友2人、同餐人員1人），已轉至學校隔離點集中隔離。截至7月10日晚間，對264名重點人群、259個點位快檢，未發現新增病例。

武昌區衛生健康局稱，霍亂是一種腸道傳染病，可有效預防和治療。目前已指導武漢大學做好廣大師生夏季腸道傳染病防控的健康宣傳教育 工作，並提請學校加強校園環境管理。

第一財經報導，目前霍亂和鼠疫是中國認定僅存的兩種甲類傳染病，而新型冠狀病毒肺炎屬於乙類傳染病。霍亂在中國從未消失過。就在上個月，安徽省即報告一例霍亂病例。廣東省2010年和2016年分別報告出現霍亂病例。