張藝謀傳3500萬急售無錫別墅 網猜原因 妻稱只是詢問

著名導演張藝謀傳出急著以3500萬人民幣出售在無錫臨太湖邊別墅「湖光山色」。（取材自江南晚報）

中國著名導演 張藝謀在江蘇無錫一套獨棟別墅，小區名為湖光山色（又名湖璽山莊），目前網上掛牌售價3500萬元（人民幣，下同，約520萬美元），標註「急售」，中介稱約3000萬元即有望成交。不過張藝謀妻子陳婷發文否認低價賣房，稱只是詢問一下。

江南晚報報導，該別墅占地面積1050平方米，建築面積721平方米，地面2層，地下還有一層，地下這層也帶採光面。

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查詢歷史信息發現，該小區2003年開盤，共84棟別墅，戶型種類多，基本建築面積都在數百平方米，開盤均價1000多萬元，每月物業費就要近3000元，當時在無錫是數得上的豪宅社區。

房產中介介紹，張藝謀的房子裝修得不錯（有中介透露，當年裝修就花了約500萬元），家具也可適當留下，目前這套房子網上掛牌售價3500萬元，標註有「急售」，約3000萬元即有望成交。如果付款方式好或有誠意者，價格還能商量。

中國房仲業業者，以著名導演張藝謀的別墅為廣告，宣傳「湖光山色」銷售案。（取材自江南晚報）

僅從價格來看，這套房子屬於低價上市，當前市場上湖璽山莊最便宜的毛坯房也要3500萬元，帶裝修的基本在4000萬元至6000萬元。

多家房產中介證實，這套房子自張藝謀買下後，一直是其岳父一家居住，自掛牌出售後，每次帶客看房也是其岳父開門。

房產中介還介紹，張藝謀別墅掛牌售賣消息傳出後，房源很受歡迎，前來詢問者很多，但大部分人出於好奇，只有小部分是有意購買。一方面是房子面積較大、總價不低，相對而言目標客戶群體狹窄，不容易成交（有中介稱，看房人需先驗資3000萬元才能看房）；另一方面也受名人效應影響，雖然世界第一位「雙奧導演」的名氣會讓房子很「旺」，但也會讓購買者有顧慮。

網友則評論：「感覺老謀子也在謀劃著移民 了」、「老謀子知道了樓市要崩塌了？ ！這是個大信號！」、「不會是因為捧紅某某人沒錢了，所以賣了吧 」、「幾年前王寶強離婚家產曝光，幾天前林青霞都豪宅11億被燒，今天張藝謀3000萬別墅，都是文藝界的，有錢啊，科技界的沒聽說誰有別墅。」

另據森森說八卦 報導，張藝謀妻子陳婷11日發文否認低價賣房：「無錫的房子沒有急售，只是詢問一下。爸媽年紀也越來越大了，想接過來一起住方便照顧。 」

中國導演張藝謀。(Getty Images資料照片)

報導說，張藝謀賣房消息傳開後，媒體紛紛向中介詢問情況。不久後，一名中介表示房子已經賣了，成交價格是6100萬，比張藝謀預期價格翻了一倍，買家是圈內人士。

不過，陳婷否認急售，但承認詢問一下，有賣房意向，賣房的原因也不是網友所言的套現，而是父母年紀大了，想接過來一起住。