結交「政治騙子」 中國前司法部長傅政華徇私枉法被起訴

前司法部長傅政華被提起公訴。（中新社資料照片）

中國司法部 前部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案近日偵查終結，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。傅政華是19大後，首個涉嫌徇私枉法罪的老虎。

新華社報導，檢察機關起訴指控，傅政華利用擔任北京 市公安 局副局長、局長、北京市委常委、公安部副部長、中央政法委員會委員、司法部部長、全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

政知新媒體指出，此為官方首次披露傅政華斂財的崗位。2020年5月，傅政華離開政法系統，出任全國政協社會和法制委員會副主任，在這個崗位上，他仍然大肆斂財。

通報稱，傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。被告人傅政華一人犯數罪，依法應當數罪並罰。

傅政華在2021年10月2日落馬接受中紀委調查。2022年3月，中紀委通報傅政華被雙開（開除公職、開除黨職），並將其犯罪問題移送法辦。通報稱傅政華政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一。

通報稱他妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍枝，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查。