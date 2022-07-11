無關疫情…上海核酸產業園月中啟航 聚焦新疫苗、藥物

上海首個核酸產業園將正式開工，以聚焦發展核酸藥物。（取材自微博）

生物醫藥產業是上海三大戰略性先導產業之一，上海首個核酸產業園將於本月中旬正式開工，以聚焦發展核酸藥物。核酸產業園占地3平方公里，先期將打造720畝核酸產業首發地、先行區。相關部門表示，「這是生物醫藥產業一一『生命信使產業』，主要是基於RNA開發各種疫苗 及藥物，是未來生物醫藥產業發展方向，跟疫情毫無關聯」。

綜合官媒「光明日報」及上海奉賢區官方微信 公眾號指出，生物醫藥產業是上海戰略性新興產業的重要支柱，也是上海三大先導產業之一。核酸產業園位於奉賢區的上海杭州灣經濟技術開發區。在核酸技術發展方面，開發區投資18億元（人民幣，下同，約2.6億美元）；在產業園的基礎上，建設120畝核酸產業技術中心，建設11棟合計11萬平方米研發孵化樓宇，並提供5萬平方米地下空間，為核酸生物醫藥研發企業提供充裕的發展空間。

核酸是脫氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）的總稱，是由許多核苷酸單體聚合成的生物大分子化合物，為生命的最基本物質之一。新冠病毒核酸檢測 就是檢測採樣拭子中是否含有病毒的核酸，從而確定是否感染新冠病毒。

在生物醫藥領域，信使RNA（mRNA）是一項顛覆性的藥物創新技術，將突破腫瘤、傳染病等治療方案局限。針對新冠等大流行傳染病，mRNA疫苗可誘發強烈的體液和細胞免疫，並能快速編碼多種抗原，可高效研發疫苗或中和抗體。

報導指出，作為開發區核酸產業生態圈的領軍企業，全球最大的寡核苷酸和基因單體生產企業兆維生物於2019年落戶開發區，並於2021年6月投產，目前占全球核酸原料70%的市場份額，年產值15億元。在品質能力方面，目前用於核酸疫苗的mRNA可以達到70億劑。

在核酸藥物方面，除了兆維生物，開發區還集聚了中國核酸檢測試劑「芯片」的主力供應商，也是核酸引物的領軍企業百力格生物。