全球最大 珠海室內樂園主體完工

珠海長隆科學樂園設計圖。（取材自官網）

位於廣東珠海的橫琴長隆國際海洋度假區，外觀酷似「星際飛船」的二期工程核心項目「長隆海洋科學樂園」日前順利完工。這個全球最大的室內主題樂園 ，生物主缸水體量、水族展示窗面積等均將成為世界第一。運營後將展示大約300種、超10萬尾各類海洋珍稀動物。相關負責人表示，長隆看好疫後旅遊市場復甦，期待未來攜手港澳共同開發「一程多站」線路，助力灣區 文旅產業創新發展。

香港文匯報報導，珠海橫琴長隆國際海洋度假區一期工程「長隆海洋王國」自2014年開業至今，累計接待遊客超過8000萬人次。二期工程核心項目「長隆海洋科學樂園」投資額超過100億元（人民幣，下同，約15億美元），建成後將成為全球最大規模的室內海洋科普主題樂園。

樂園分為「珊瑚秘境」、「海洋之歌」、「海洋大學堂」等多個主題體驗遊覽區，遊覽路線總長度約5公里，將展示大約300種、超過10萬尾各類海洋珍稀動物，刷新多項世界紀錄。其中「星際飛船」主體建築總長度約650米，總建築面積40萬平方米，可同時容納超過5萬名遊客。

據悉，長隆已與澳門 探討建設跨越澳門和橫琴的空中觀光纜車項目，規畫纜車路線長達10多公里，將經過澳門相關景點、海島，跨海抵達橫琴長隆主要景區。

珠海長隆有關負責人表示，旅遊業作為粵港澳大灣區的支柱產業之一。相關數據顯示，在疫情前的2019年大灣區接待遊客總量接近4億人次，實現旅遊收入超過1.5萬億元，占全國旅遊總收入的比重超過20%，未來看好疫情後的旅遊市場復甦發展。