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西安石墩子可緩解痛經？ 網炸鍋：石墩子要漲價了

中國新聞組／北京11日電
網傳坐熱熱的石墩子能有舒解痛經的效果。(視頻截圖)
網傳坐熱熱的石墩子能有舒解痛經的效果。(視頻截圖)

近日，一個來自西安的石墩子暴紅，原來，一名女網友自稱被痛經折磨10幾年，坐上高溫下的這個石墩子幾分鐘後，疼痛立刻緩解，而且持續到第二天都有「鎮痛」效果。網友笑稱，石墩子要漲價了。

高溫天氣下的石墩子真的是「痛經殺手」嗎？成都商報報導，三六三醫院婦科住院醫師尹苑麟認為，這樣的石墩子確實可以緩解痛經，但效果和熱水袋、暖宮貼無異，而且在當前這樣的高溫天氣下，很容易出現其他問題，如灼傷皮膚等。

據報導，女網友微博發文說，自己每次痛經時就服用布洛芬還有各種止痛藥，但依舊每次都會痛一、兩天，吃了也只是管幾個小時而已。

最近高溫天氣席捲全中國，西安「高燒」不退，幾乎每天都是35℃以上。有一天，女網友回家途中肚子慢慢變痛，最後走到小區裡面後實在走不動了，正好看見太陽下暴曬的一個石墩子，想也沒想就坐了上去。

結果，燙屁股的石墩子起了大作用，熱氣瞬間感覺衝入了身體，僅僅坐了幾秒，她便感覺肚子痛緩解了一大截。耐著燙她繼續坐了兩、三分鐘，結果肚子不僅不疼了，直到第二天也沒以往那麼疼了。

一時間，網友評論區裡「炸了鍋」。有網友說，「傳下去：石墩子要漲價了」、「學到了，以後我女朋友痛經我就偷一個回家給她捂捂」、「這樣不會很容易中暑嗎？」、「親測有效，坐過冰的，立馬拉稀」。

此外，針對網友笑稱要把石墩子搬走的說法，北京警方也提醒，直接把石墩弄走，是盜竊公共財物的行為，將處5日以上10日以下拘留。這樣的處罰，或許比痛經更疼吧？

高溫 北京 微博

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