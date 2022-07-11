群組裡大家都回「1」啥意思？ 網熱議：背後意義超多

許多人在群裡都會用「1」來回覆。(取材自電腦報)

在微信 群組裡，你有看過用只打一個阿拉伯數字「1」的回覆嗎？這可是時下年輕人常用的「術語」之一。近日，#為什麼當代年輕人回覆愛用1#的話題登上微博 熱搜，在廣大網民討論下，原來「1」的回覆意思是「好的、收到、明白」，但這個用法是怎麼來的呢？

「電腦報」報導，在日常上班中，領導在微信群或者是釘釘群裡發了某個通知，總是會在通知下方加一句「收到／無誤請回覆1」。

為什麼要回覆「1」而不是「好的、收到、明白」？有網友認為，「1」表示確認，肯定，了解，一種較為正面的回饋，對應的否則用0表示。也有說法是「1」是遊戲中便捷的交流，也有編程領域相關的人表示，編程時1默認就是「是」的意思。

根據報導考究，回覆簡語「1」在中國網路上流行，最早可追溯到網路遊戲「魔獸世界」，「1」不僅代表「是、有、會、要、舉手、明白、組我、到了、求拉、能聽到」等這些字面的意思，更為重要的是，它代表著一種回應，因為早年打線上遊戲還沒有語音軟體可以交流，若要指揮團本只能在公共頻道打字，但太多人打字就看不到團長說的內容，所以團長在分配任務時要求團員看懂了的打「1」，既不影響公共頻道的視覺整潔性又能方便各團員瀏覽消息，此後這個習慣便延續到後面各大遊戲的交流方式中。

雖說不是所有玩家都會這麼使用，但因為「1、2、3」這幾位數字距離「W、A、S、D」四個默認方向鍵最近，也就漸漸形成了這種文化，後來發展到社交領域，「1」就有了現在的用法，即一種正面的回饋。

此外，在計算機語言中，0是false （假）， 1是true （真），延伸出來的「1」就代表了贊同、收到的肯定意思。所以當用戶回覆「1」回應工作安排時，就默認表示其聽懂了領導意思。

不過，「1」只是回覆簡語而非通用語，使用這類簡語交流的前提是對方能理解其中含義，否則可能引發誤會甚至給自己造成麻煩。