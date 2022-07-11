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好溫暖 「夕陽下貨車跳舞小女孩」 感動全網 交警送安全椅

中國新聞組／北京11日電
小女孩在車裡揮手舞蹈。（視頻截圖）
小女孩在車裡揮手舞蹈。（視頻截圖）

近日一段「夕陽下貨車跳舞小女孩」視頻，感動無數網友，經查小女孩姓周，當天是跟著開貨車的父親一起到四川眉山裝貨，說起女兒，周師傅數次落淚，表示虧欠女兒。而眉山交警看到視頻後，表示將為小女孩準備一份安全座椅。

來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻中，一輛貨車緩緩前進，車後窗內，一名五六歲的小女孩的背影在駕駛室內舞動著，夕陽昏黃的光線透過來，女孩身姿就如皮影戲一樣，美好而又溫暖。

這段視頻由四川眉山一位80後攝影愛好者余先生於7月6日19時40分時許，在眉山城區無意間拍攝到的。回家了，才發現駕駛室裡有個小女孩，感動之餘，余先生將視頻發到了抖音帳號上。隨後，視頻流傳開來，僅在自己的抖音上，就收穫了超過800萬的瀏覽量，點讚數超50萬，感動萬千網友。

報導說，44歲開貨車司機周師傅表示，家在內江，有兩個孩子，當天跳舞的是小女兒。6日那天，他到眉山去裝貨準備運往上海，妻子和女兒也在車上。

「平時我在外面跑車，只有放假了，才能陪到她們。所以我就把她們帶到了車上，相當於帶老婆出來玩一下。」周師傅說，當天自己在開車，妻子在旁邊，女兒在後面臥舖裡面耍，自由發揮，手舞足蹈，蹦蹦跳跳的，就被拍了下來。

小女孩在車裡揮手舞蹈。（視頻截圖）
小女孩在車裡揮手舞蹈。（視頻截圖）

「女兒性格還是好，平時我沒有回家，有時間也會和她們視頻聊天。」說到女兒，周師傅聲音有些哽咽，「我們覺得虧欠了女兒，但沒辦法，要在外頭跑（掙錢）」。

眉山市公安局交警支隊看到視頻後，也被這份溫暖和美好所感動，查看了大量監控，與該名司機取得了聯繫。不但不會處罰他，而且準備為其女兒送上一份安全座椅，希望以後的時間裡，父女倆能更加安全地陪伴在一起。

抖音 公安 攝影

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