疫情衝擊…上海1個月2度放寬落戶門檻 與杭州組團搶人

不到一個月，上海再次放寬落戶門檻。（取材自新民晚報）

解封後的上海，更抓緊時間搶人才。日前，上海發布最新落戶政策，明確在滬各高校及其他地區「雙一流」高校、學科應屆碩士畢業生，符合相應條件即可落戶，這也是繼6月初針對留學回國人員出台落戶政策後，上海再次放寬落戶門檻。與此同時，杭州近日也放寬落戶政策。而上海、杭州接連降低落戶門檻，被輿論形容為「組團搶人」，引起關注。

中國新聞周刊報導，上海市教委等四部門6月底聯合發布「關於做好2022年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業 工作的通知」。通知附件「2022年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市戶籍評分辦法」（以下簡稱「辦法」）明確，上海市所有高校的2022級碩士應屆畢業生，可直接落戶上海。

「辦法」內容還顯示，全國世界一流大學建設高校的2022級碩士應屆畢業生，可直接落戶上海；全國世界一流學科建設高校的2022級碩士應屆畢業生，建設學科畢業生可直接落戶上海。

自2020年以來，上海已多次放鬆落戶。此次上海放鬆落戶限制，距離上一次出台放鬆政策更是不足一個月。如此高的頻率，也讓戶口含金量很高的上海流露出對人才渴求。

長三角另一重要城市杭州近日也放寬了落戶政策，全日制普通高校本科以上學歷者，在市區就業並正常繳納社保的即可落戶杭州市區。

此外，長三角地區的另一明星城市蘇州，也在頻繁降低人才落戶門檻，彌補高等教育 資源不足的短板。

一直以來，上海的落戶政策相對嚴格。此前，在全國多個城市掀起「搶人大戰」時，上海也一直保持「旁觀」姿態，此番降低落戶門檻加入「搶人」行列，自然飽受關注。

人口結構的變化，被認為是上海落戶政策不斷調整的關鍵因素。中國社科院人口與勞動經濟研究所研究員王廣州說，上海戶籍人口很早就出現負增長，因為生育率非常低，人口老齡化程度比較高，「現在多虧有外來人口撐著」。

疫情 帶來的衝擊，也被認為是上海此次人口新政的重要原因。廈門大學經濟學院副教授丁長發說，疫情對上海的影響非常大，4、5月份上海財政收入斷崖式下降。通過適當放開落戶政策，上海一方面希望能夠引進人才，另一方面也有恢復城市經濟的考量。