中國1人戶逾1.25億 獨居帶火「牠經濟」商機近2500億

一項調查統計，中國獨居人口增加，一人戶家庭超1.25億戶。但一個人獨居，總得養些什麼來陪伴、排解寂寞。調查發現，2021年中國飼養犬貓的人群數量達到6844萬人，其中近一半是「90後」寵物主，養貓人群占比也超過了養狗人群。2021年寵物消費市場規模接近2500億人民幣，寵物用品、醫療、美容等「牠經濟」火熱，吸引不少企業入局。

瀟湘晨報報導，資料顯示，截至2021年年末，養寵人群中，養水族類占比8.3%，養爬行類寵物的占比為5.8%；齧齒類占比4.5%；鳥類占比3.6%。在所有寵物中，養貓和狗的人群數量仍然占比最大，均超過50%。

根據2021年中國寵物行業白皮書的統計，養狗人群占比51.7%，養貓人群占比59.5%，超越養狗人數。

2021年中國飼養犬貓的人群數量達到6844萬人，其中近一半是「90後」寵物主。

報導稱，寵物的飼養已不僅僅滿足於讓寵物吃得好，不生病。養寵產業鏈越來越走向細化，針對性的寵物服務也更加全面。

對於寵物產業來說，市場需求最大的還是傳統服務。有的寵物超市除了售賣寵物和用品，還經營寵物醫療、洗護和寄養等多種業務，其中利潤 最高的是寄養，賺錢最多的當屬醫療。

資料顯示：2021年中國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模接近2500億元人民幣（約373.3億美元），同比增長20.6%。需求最大的寵物市場為：寵物食品，市場規模約1280億元人民幣（約191.1億美元） ；寵物醫療，市場規模約730億元人民幣（約109億美元）；寵物用品，市場規模約320億元（約47.8億美元）。

火熱的市場，吸引不少企業入局，截至目前，中國寵物相關企業有180多萬家，其中2021年新增註冊企業數量為95.6萬家，年度註冊增速為103.3%。2022年以來已新增註冊36.5萬家相關企業。

中信證券 研究部農林牧漁行業高級分析師 彭家樂表示，中國寵物行業近12年複合增長率27%，2021年寵物數量1.12億隻，中國的人均養寵率不足10%。未來中國的養寵滲透率，只均寵物支出仍將逐步增加，行業前景可觀。