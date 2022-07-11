會做飯、看孩子…「毛小孩」視頻 一個能賺幾十萬

金毛犬輪胎會開車。(視頻截圖)

「全網最會做飯的小貓咪」、「會買東西、看孩子的金毛犬」，在視頻領域裡，寵物話題一直倍受歡迎，不少博主專門拍攝寵物主題，只要視頻火了衝出幾億次播放量，就可以賺進幾十萬元。這些萌寵用自己的魅力「網上爭寵」的同時，也靠粉絲、流量開發出一片巨大的「牠經濟」市場。

影音來源：YouTube

央視財經報導，中國一人戶家庭已超1.25億戶，由於大量人群養寵物，催生了「牠經濟」市場，因此也誕生一批專門「博眼球」的寵物博主，用短視頻在「可愛戰場」上吸粉。有人訓練寵物才藝，有人照顧流浪動物。各種奇珍稀有的寵物網上爭寵，連動物園 的老虎、猴子都躍上直播焦點。

快手數據顯示，該平台僅2021年上半年就吸引5000萬寵物視頻創作者，日播放量最高超12億次，單日觀看總時長最高超4億分鐘。粉絲量超20萬的寵物博主中，有90%通過參與電商 等商業化手段實現流量變現。

究竟哪些人在做萌寵博主？他們又是如何賺錢的？

紅星資本局介紹了兩位博主，90後小夥阿程是成都一家寵物醫院的醫生。隨著短視頻浪潮的興起，他發現很多愛寵人士其實並不了解怎麽養寵，於是他發布短視頻，分享在寵物醫院臨床遇到的常見問題。

在MCN的扶持下，阿程的粉絲數量迅速超過100萬，他還開起了淘寶店鋪銷售寵物食品，2019年銷售額突破2000萬元人民幣（約298.7萬美元）。

另一位在抖音 平台擁有300萬粉絲的萌寵博主李貓妮，她在家養了4隻哈士奇、1隻小土狗、6隻貓，視頻內容皆是關於寵物的成長。她拍攝的哈士奇「拆家」真實鏡頭，以及主人的崩潰瞬間，引發鏟屎官們的共鳴。

在別人都覺得萌寵博主是一份幸福的工作時，李貓妮坦言，這是一份「甜蜜的苦差事」。照顧寵物很費時間和精力，「光是家裡打掃時間，每天都要花費1個多小時，每個月在寵物身上的花費有4000、5000元」。