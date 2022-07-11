我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

武漢大學爆霍亂確診 全棟宿舍學生肛拭子檢測

中國新聞組／北京11日電

武漢大學工學部宿舍9日傳出發現疑似一例霍亂，校方也發布了相應的通知，對全棟宿舍學生進行肛拭子檢測，由於霍亂是法定傳染病，致死率極高，因此在網上一度衝上微博熱搜第一，有網民抱怨「怎麼又是武漢」，也有網民希望學生只是普通的吃壞肚子。最新消息指出，省市區三級疾控中心表示，該名患者血清學凝集試驗為O139陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性，患者經有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。

影音來源：YouTube

天目新聞報導，有網友9日報料稱，武漢大學工學部宿舍疑似發現一例霍亂，校方緊急要求該宿舍全體學生進行肛拭子檢測，並在寢室隔離，由學校統一安排飲食。

對此，武昌區衛生健康委員會稱疾控部門的工作人員已前去開展工作。武漢大學醫務室則表示，但檢測結果目前還沒出，具體情況不方便透露。

霍亂是由霍亂弧菌引起，表現症狀主要以腹瀉為主，甚至肚子不疼就開始腹瀉，也會伴有嘔吐症狀出現。發病急，傳播快。被污染的水源及海產品都可以作為傳播途徑。

武漢大學似疑霍亂消息令網民恐慌，「好古老的疾病」、「只在電視上看過」，也有網民繪聲繪影的說駐華大使伯恩斯此前去武漢大學。但更多網民關注的是學生做「肛拭子檢測」，「做這個會社死」、「別傳出來，我不想做」、「口罩戴好，把臉保住」，有網友反批不該對此事訕笑，霍亂是很嚴重的疾病，應嚴肅看待。

武漢大學醫院為加強夏季腸道傳染病預防，10日發布提示，指夏季是腸道傳染病的高發季節，如出現腹瀉、嘔吐等胃腸道症狀，應立即就醫；注意飲食安全，不吃生的食物；盡量不要在路邊攤或衛生條件差的餐館進餐；盡量減少與腹瀉病人的接觸，特別是不要共用餐具等。

武漢 肛拭子檢測 口罩

上一則

邊養家邊考研 「騎手阿甘」送外賣路上收到上海交大錄取通知

下一則

BA.5殺進上海 封城傳言又起 當局駁斥「百日行動」

延伸閱讀

武漢大學1學生證實確診霍亂 整棟宿舍急做肛拭子

武漢大學1學生證實確診霍亂 整棟宿舍急做肛拭子
駐中使館微信、微博3貼文被刪 伯恩斯上推特揭發

駐中使館微信、微博3貼文被刪 伯恩斯上推特揭發
上任3個月 美駐華大使伯恩斯體驗了被刪帖、被禁足

上任3個月 美駐華大使伯恩斯體驗了被刪帖、被禁足
嚇阻改變台海現狀 蘇利文：美對台政策 沒漏洞、有特色

嚇阻改變台海現狀 蘇利文：美對台政策 沒漏洞、有特色

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃