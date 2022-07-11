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BA.5殺進上海 封城傳言又起 當局駁斥「百日行動」

中國新聞組／上海11日電
上海市證實出現首例BA.5本土病例。圖為市民日前經過被封閉管理的小區。(中新社)
上海市證實出現首例BA.5本土病例。圖為市民日前經過被封閉管理的小區。(中新社)

上海當局證實已出現首名BA.5本土感染病例，顯示BA.5分支已侵入上海，多區將緊急實施三日兩檢。網傳上海12日至14日將大面積封控並採取「百日行動」，上海發布回應稱，沒有所謂的「百日行動」。但仍有民眾不信，表示「囤好物資了」。

上海市衛健委副主任趙丹丹10日在記者會上稱，綜合分析流行病學調查和病毒基因測序比對，浦東的社會面感染者涉上述變種病毒，屬境外入境關聯感染者。

中國工程院醫藥衛生學部張伯禮指出，BA.5被認為是目前傳播力最強的毒株，中國面臨著較大的外防輸入的壓力，當局對此疫情新形勢需要高度重視。

趙丹丹表示，為鞏固疫情防控成果，盡早發現和控制疫情風險，決定對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及其餘行政區中有陽性感染者行蹤的街道（鎮）開展全員核酸篩查。由本月12日至月14日開展3日2檢，（即3日內完成兩次核酸檢測，至少間隔24小時）。

會上又提到，本月當地的200多宗陽性病例絕大部分與普陀區蘭溪路的卡拉OK有關聯，雖然目前新增的病例基本上都是在密接管控人員中發現，但感染者數量較多，有共同暴露的特點，涉及範圍廣、社會活動多，存在社區隱匿傳播風險，疫情形勢嚴峻複雜，疫情防控仍處於關鍵時期。

上海今年4月因為「清零政策」封城逾1個月，當時許多民眾來不及囤食物，只能等待政府配發物資，「買菜難」更掀起話題。10日上海爆出BA.5變異株個案，隨後驚傳上海下周二將大面積封控，消息雖然立刻遭官方否認，但仍有許多中國網友表示「囤好食物了」。

對於官方的闢謠，中國網友紛紛留言表示「沒事別闢謠」、「本來將信將疑一闢謠趕緊去囤貨」、「不搞乾淨就把商業全開，再來一次全封是必然的」、「反正備好物資是不錯的」、「都這樣說了還是囤點菜吧，前車之鑑擺在那裡」、「闢謠了，那明天要出去囤貨了」。

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