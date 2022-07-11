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疫情升溫 蘭州公共場所管控7天 大規模核酸檢測

記者賴錦宏／綜合報導
11日起，蘭州四個區實行一周臨時性管控措施，非必要不離蘭、非必要不外出。(取材自每日經濟新聞/視覺中國圖)
11日起，蘭州四個區實行一周臨時性管控措施，非必要不離蘭、非必要不外出。(取材自每日經濟新聞/視覺中國圖)

中國甘肅蘭州市新冠肺炎疫情防控記者會10日透露，截至7月10日10時，蘭州本輪疫情共收治新冠病毒感染者27例，其中確診病例10例（普通型5例、輕型5例），無症狀感染者17例。

香港文滙網報導，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，蘭州市疫情防控領導小組決定，自7月11日0時起，在蘭州市城關區、七里河區、西固區、安寧區實行一周臨時管控措施。措施要求在蘭所有黨政機關、企事業單位、社會組織等實行彈性工作制或居家辦公方式，保持工作正常運轉。

公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所暫停營業一周。監所、福利院、養老機構等特殊場所實行封閉管理。各餐飲單位暫停內用一周，可提供到店自取、網路或電話等外賣訂餐，實施「無接觸式」配送服務。中小學、幼兒園提前放假，大學實行封閉管理，校外培訓機構暫停營業一周。

目前，蘭州主城區已經開展大規模核酸檢測

另一方面，杭州發布關於調整常態化核酸檢測頻次的通告，自7月11日零時起，相關區域常態化核酸檢測頻次從7天調整為72小時，自7月13日零時起開始掃碼查驗。

檢測 疫情 香港

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