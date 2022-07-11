邊養家邊考研 「騎手阿甘」送外賣路上收到上海交大錄取通知

在送外賣路上，高帥旗收到上海交大的研究生錄取通知。（取材自澎湃新聞）

鄭州 一名26歲男子邊養家邊考研，當外送員不僅保持零差評紀錄，晚上更堅持學習，皇天不負苦心人，他在送外賣路上收到上海交大研究生錄取通知。

澎湃新聞報導，26歲的高帥旗曾在河南 鄭州讀書，大學期間當過兵，後來家庭遭遇變故，父親生病、收入不再。重重困難下，他一邊照顧家人，一邊跨專業考研。

這個夏天，高帥旗保持了外送零差評的紀錄，高溫下他最重一單外賣有80斤，最高爬過14樓，將每一份外賣準時送到用戶手上。「他每天要跑單，中間回家做飯、照顧家人，晚上還堅持學習，克服困難考上名牌大學研究生，這種自強不息感染了很多人。」他所在站點的站長馮超說，「我們叫他阿甘。」

除了站長，其實很少人知道，他一個人支撐著四口之家。父親生病需要人照顧，弟弟才上初中。

報導指出，馮超說，高帥旗很能感染人，讓大家都充滿了幹勁和能量。在高帥旗看來，「阿甘」是「不躺平，用自己雙手去養活自己，照顧好家人」。

每天早上10點多，高帥旗會上線，做好外賣高峰的服務；2點半左右回家，照顧家人；4點多再上線，忙到晚上8點多，回家後開始學習，「強迫自己看書到1點多，爭取抓緊把法考（國家統一法律職業資格考試）過了。」他說。

9月就要開學，高帥旗已經開始憧憬未來生活：研一好好學習，過了法考；接下來好好實習，增加歷練。不過首先，他打算把鄭州房子賣了，送父母回到開封老家，這樣可以減輕經濟壓力。開學前，他能攢一兩萬元，開學後準備申請貸款 ，同時勤工助學。

他說，來到上海後也可以送外賣，一邊學習一邊攢錢。