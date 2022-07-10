本土疫情反彈 天津原地靜止、南昌KTV、酒吧暫閉

上海市連續報告多例本土陽性感染者，部分區域開展全員核酸篩查。 (中新社)

近日，中國局部地區出現新冠本土疫情 反彈情況，包括天津市、江西省南昌市、廣州市、陝西省西安市、海南省海口市等多座城市開始實施新一輪新冠疫情管控，其中天津市要求市民在進行核酸檢測 前後都要「在當時居住地保持原地相對靜止」。北京 市9日本土確診病例「零新增」，上海市新增5例，其中有1例來自社會面。

據國家衛健委充計，9日全國本土確診病例新增65例，其中以廣東17例最多，其次為安徽11例，內蒙古9例，山東9例。衛健委疾控局副局長雷正龍日前表示，6月份中國本土疫情趨緩，但至7月上旬局部地區浮現反彈。

目前多地已針對疫情反彈情況開始實施新一輪的防控措施。天津市疫情防控指揮部發布第19號通告指出，為進一步貫徹落實「動態清零」總方針，9日17時起，凡是居住在天津市的群眾，在當時居住地保持原地相對靜止，有序到指定地點進行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。核酸結果出來前要繼續保持相對靜止，原則上不乘坐公共交通工具。

上海市浦東新區昨天發布告居民書指出，浦東新區10日17:00-22:00加密開展一次全域全員便民核酸採樣服務。

江西南昌市接獲外省通報，有患者的3名密切接觸者呈陽性並曾在南昌市活動，市政府對3人曾有活動軌迹的地區開展檢測，江西省南昌市新冠肺炎疫情防控指揮部9日要求KTV、酒吧等市內娛樂場所暫停營業。

廣州昨天公布6例確診為自駕遊外地感染輸入聚集性疫情。海珠、荔灣、天河等區的部分街道開展全員檢測。

澎湃新聞報導，9日，海口市發現4例新冠病毒陽性感染者，為廣州市7月8日報告的核酸檢測陽性人員的密切接觸者，4人在6月30日曾與廣州市8日報告的核酸檢測陽性人員同船從徐聞前往海口。海口市先是在9日宣布對美蘭區全區實施7天臨時性管控，而後又在當天傍晚宣布擴大到全市實行，娛樂場所暫停營業一周。

西安市則於6日起實行7天臨時性管控措施，公共娛樂休閒場所暫停營業，餐廳暫停堂食。