無錫未核酸納徵信系統 「現代版遊街示眾」

江江蘇無錫市新吳區7日發布疫情防控通告稱，不在規定時間內進行核酸檢測者納入個人信用系統。圖為無錫日前進行全市核酸檢測。（取材自無錫發布微信公眾號）

國務院才剛要求防疫必須落實「九不准」，就有地方層層加碼？江蘇無錫市新吳區7日發布疫情 防控通告稱，不在規定時間內進行核酸檢測 者納入個人信用系統，給予個人門鈴碼賦紅碼警示。通告一出引來民眾質疑隱私被侵犯。學者指出，這兩項規定都沒有法律依據，將未做核酸檢測人員曝光的做法，更像是現代版的「遊街示眾」，嚴重侵犯公民基本權利和自由。

江蘇無錫市新吳區發布的「關於進一步加強疫情防控工作的通告（第68號）」提到，自8日起，每天早上6時至11時開展區域全員核酸檢測。凡不在規定時間內進行核酸檢測的個人，納入個人信用系統，並給予個人門鈴碼賦紅碼警示；對於沒有壓實主體責任的企業，納入企業信用系統。造成嚴重後果的依法依規追究相應法律責任。

上述通知中將「個人核酸檢測納入個人信息系統」的做法讓不少網民感到疑惑，如果排隊過長，超出規定時間幾分鐘就要上徵信嗎？也有許多網民質疑通告中的新規定侵犯了他們的隱私。

據統計，8日，無錫市新增本土確診病例6例，本土無症狀感染者44例。

對此，紅星新聞引述新吳區新安街道一名工作人員回應稱，個人信息系統即徵信系統，但並非一次未做核酸就會被納入，兩三天沒做核酸可能會納入，「目前還沒發生過」；企業部分「上了信用系統會影響企業貸款」。工作人員並稱「這是根據當地的疫情情況整改的，不算地方上加碼」。無錫市衛健委則稱不清楚此事。

報導指出，未測核酸被納入個人信用系統的事情並非第一次發生。今年4月，大連市對未按規定參加核酸篩查的33人健康碼賦黃碼，納入個人信用紀錄。吉林省四平市也曾在5月對無故不參加核酸檢測的人員賦黃碼，兩次以上未參加核酸檢測的依法行政拘留10天，納入失信人員名單，在媒體上進行公開曝光。

「不做核酸就將健康碼賦紅碼，從而限制出行自由，這其實是沒有法律依據的。」南方都市報引述北京 大學法學院教授沈巋表示，而將未做核酸的行為納入個人信用紀錄的做法，同樣也沒有法律依據。

北京大學法學院教授、憲法與行政法研究中心主任王錫鋅認為，對未做核酸人員行政拘留的做法，「體現了權力的恣意和任性」。將未做核酸檢測人員曝光，這不僅涉及當事人對於其個人信息的同意權，而且涉及人格尊嚴的問題。「這就像是現代版的『遊街示眾』，嚴重侵犯公民基本權利和自由」。如果一些地方為了方便管理等短期利益，而打破法治的原則和底線，那麼當真正需要社會動員凝聚社會力量的成本將變得非常高昂。