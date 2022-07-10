武則天、康熙王朝導演陳家林病逝 曾是楊冪伯樂

楊冪4歲拍「唐明皇」，與陳家林合影。(取材自微博)

曾執導「武則天」、「康熙王朝」等多部知名歷史的導演 陳家林驚傳過世。據媒體報導，他因長期患病，醫治後無效，7日在北京病逝，享壽79歲。但令人難過的是同劇的男星李崇霄不久前也才驚傳過世，讓粉絲哀痛不已。

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綜合媒體報導，陳家林1965年從北京電影 學院表演系畢業後，進入長春電影製片廠任演員，1979年開始擔任導演，擅長將歷史元素融入影視作品，首部執導電影「鳥島」即獲得1979年文化部最佳故事片獎。

1986年起，陳家林投入電視劇拍攝，執導的電視劇「武則天」、「唐明皇」、「康熙王朝」。外界對其離世十分惋惜，中廣聯合會電視劇導演委員會更感嘆「陳家林導演的離世，是中國電視劇行業的巨大損失」。

根劇「中廣聯合會電視劇導演委員會」發表的訃聞中提到，「陳家林導演是電視劇導演界的前輩和領軍人物，他於2009年開始擔任中國電視劇導演委員會的首任會長，在任期間，他為電視劇創作水準的提升、電視劇市場的規範及電視劇導演的權益保護，殫精竭慮，做了大量的建言及實際的工作，受到導演界全體同行的尊敬和景仰。」

據報導，演員楊冪 也發文進行悼念稱：「四歲第一部戲就是在陳導的戲裡當小演員……陳導一路走好。」據悉，楊冪4歲出演的第一部電視劇就是由陳家林導演的「唐明皇」，她在裡面飾演了咸宜公主。對楊冪而言，陳家林有知遇之恩。可能這個機會讓楊冪發誓要成為演員，後來她考上了北電，並且再次和陳家林導演合作主演電視劇「王昭君」。

同樣在「武則天」中飾演過李承乾一角的男星李崇霄不久前也才驚傳過世，享年51歲，經紀人在訃聞寫道「李崇霄老師為人熱情、仗義、樂善好施，把表演藝術視為生命，為廣大觀眾留下了很多經典的影視形象」，由於沒有對外公布死因，引發外界諸多猜測。