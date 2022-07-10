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「安倍語錄」瘋傳 中作家無奈：我寫的，出自虐戀小說　　

中國新聞組／北京10日電
網上瘋傳的「安倍語錄」。(取材自觀察者網)
網上瘋傳的「安倍語錄」。(取材自觀察者網)

日本前首相安倍晉三遇襲身亡後，中國網路上熱傳一段「安倍語錄」，有人以此稱讚安倍生前體恤民眾，向其表示悼念。但這段「語錄」跟安倍一點關係都沒有，原文出自中國作家「匪我思存」2009年的小說「千山暮雪」。「匪我思存」8日發聲闢謠，無奈稱「躺著也中槍」。

原文作者匪我思存發聲闢謠。（取材自觀察者網）
原文作者匪我思存發聲闢謠。（取材自觀察者網）

觀察者網報導，這段「安倍語錄」是這樣寫的：「在這世上，每個人都活得這樣辛苦，我曾經羨慕過的人，我曾經嚮往過的人，我曾經愛過的人，我曾經恨過的人。最後我才知道，他們每一個人，其實都和我一樣，活得千辛萬苦。」

至少在今年3月的時候，就有網民發文稱，安倍晉三曾在公開場合講述過上述文字。在安倍過世之後，更多網民以此稱讚安倍晉三體恤國民，是個值得尊敬的國家元首，向其表示哀悼。

還有人為這段文字配上中日雙語版本的，許多公眾人物也在未求證的情況下轉發了同樣的內容。

8日晚，作家、湖北省作協副主席「匪我思存」發聲，她闢謠稱這段文字並非安倍所寫，而是出自她的小說「千山暮雪」。

電視劇「天山暮雪」劇照。(取材自觀察者網)
電視劇「天山暮雪」劇照。(取材自觀察者網)

「千山暮雪」是匪我思存創作的虐戀長篇小說，2009年首次出版，講述了商場精英和大學生彼此折磨又心生愛慕的故事。上述文字出現在書中第二十四章，女主角的心理描寫。

一段虐戀小說的情節卻被安在了安倍晉三的頭上，令作者「匪我思存」無奈解釋：「是我寫的」。

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