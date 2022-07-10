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轟網友慶祝安倍亡 女教授「支那論」反嗆被封號

中國新聞組／北京10日電
石文瑛的網上發言。(取材自微博)
石文瑛的網上發言。(取材自微博)

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，在中國網上引發網友慶賀。唐山師範學院退休教授看不下去，發文批評「歡呼雀躍的支那劣根奴」、「道不同不與為謀」，卻因為辱華言論遭網友圍剿。不但微博帳號被永久封停，唐山師範學院也出聲將依紀依規嚴肅處理。

綜合媒體報導，中文系退休女教授石文瑛在微博發文稱，「關於安倍先生遇刺，我很慶幸，在我的微信朋友圈沒有看到歡呼雀躍的支那劣根奴，道不同不與為謀」。

石文瑛又引用「禮記‧曲禮上」的「鄰有喪，舂不相；里有殯，不巷歌」，批評「今之土地，人性扭曲，靈魂骯髒醜陋，愧不如先祖古人」。

石文瑛寫道：「我為我的民族感到羞愧！」她並引用歌德言論「一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，就是別人倒霉了。一些人在低劣時，除了喜歡看到別人的不幸，已無其他樂趣可言！」但相關內容事後疑似都遭到刪除。

唐山師範學院退休教授石文瑛。(取材自長安街知事)
唐山師範學院退休教授石文瑛。(取材自長安街知事)

石文瑛「支那劣根奴」引來網友批評，許多網友衝入她的微博筆戰。有人批評她用日本侵略者對中國的蔑稱，「你是這樣罵你的同胞？」、「你在站道德上說風涼話」、「漢奸」、「這樣的人竟然是教師」、「誰劣等一目了然」。

報導指出，許多網友湧入唐山師範學院團委微博留言，「你們學校招的什麼教授，能教書育人嘛，連人都做不好」，更多網友直接貼出舉報圖，要求處理石文瑛的不當言論，不少媒體也跟進批評。

唐山師範學院9日發布關於「石文瑛發表錯誤言論」的聲明，稱原唐山師範學院中文系教師石文瑛於2017年9月退休。該校對石文瑛在個人微博帳號就某焦點事件發表錯誤言論高度重視，已成立專項調查組，將依紀依規嚴肅處理。

目前，石文瑛的微博帳號@瀟元_勵志與愛情已經被永久封停。

據網上公開信息、資料顯示，石文瑛1962年生，祖籍河北滄州肅寧，唐山師範學院教授。畢業於河北師範大學中文系，網上筆名瀟元。

唐山師範學院退休教授石文瑛。(視頻截圖)
唐山師範學院退休教授石文瑛。(視頻截圖)

微博 退休 安倍

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