花2.8萬？花不到百元？ 王思聰換髮型 網酸像「保長」

網傳王思聰的新髮型。（取材自素素娛樂）

王思聰自從經歷了某藥業的事情後非常低調，如今活動範圍在浙江與上海之間，近日有網友在杭州一間髮廊巧遇王思聰，並拍下視頻上傳；王的新髮型曝光後狂遭網友吐槽，「戰爭時期的漢奸頭，像以前的保長，王思聰太郞」，直指花2萬8人民幣（約4182美元）不值得 ，但也有一說，王思聰只花不到百元。

影音來源：YouTube

綜合素素娛樂、前創影視報導，王思聰日前現身杭州髮廊，身邊現著兩位美女，其中一人是擁有85萬粉絲的網紅慎婕。王的穿著打扮非常休閒，身上披著理髮店的外袍，脖子掛著皮卡丘玩偶掛件，在等待期間，還一邊低頭滑手機 。

王思聰新造型曝光後，卻沒得到好評，有網友酸說，「如果讓我花2.8萬元剪這麼一個髮型，這2.8萬一定是髮型師的醫藥費。」「這髮型還需要設計嗎？真的不理解髮型師如何想的。」

但也有網友注意到王思聰去的這家理髮店，價格相當便宜，洗剪吹一套流程價格不過百，本來覺得像王思聰這樣富貴的人應該是家中請專門的髮型設計師上門服務，沒想到居然也會去平價理髮店剪頭髮。

王思聰和慎婕兩人在做完頭髮以後很快離開，兩人被以貴賓的待遇恭送出門。