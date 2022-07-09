我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回家了…遺孀一路相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

花2.8萬？花不到百元？ 王思聰換髮型 網酸像「保長」

中國新聞組／北京9日電
網傳王思聰的新髮型。（取材自素素娛樂）
網傳王思聰的新髮型。（取材自素素娛樂）

王思聰自從經歷了某藥業的事情後非常低調，如今活動範圍在浙江與上海之間，近日有網友在杭州一間髮廊巧遇王思聰，並拍下視頻上傳；王的新髮型曝光後狂遭網友吐槽，「戰爭時期的漢奸頭，像以前的保長，王思聰太郞」，直指花2萬8人民幣（約4182美元）不值得 ，但也有一說，王思聰只花不到百元。

影音來源：YouTube

綜合素素娛樂、前創影視報導，王思聰日前現身杭州髮廊，身邊現著兩位美女，其中一人是擁有85萬粉絲的網紅慎婕。王的穿著打扮非常休閒，身上披著理髮店的外袍，脖子掛著皮卡丘玩偶掛件，在等待期間，還一邊低頭滑手機

王思聰新造型曝光後，卻沒得到好評，有網友酸說，「如果讓我花2.8萬元剪這麼一個髮型，這2.8萬一定是髮型師的醫藥費。」「這髮型還需要設計嗎？真的不理解髮型師如何想的。」

但也有網友注意到王思聰去的這家理髮店，價格相當便宜，洗剪吹一套流程價格不過百，本來覺得像王思聰這樣富貴的人應該是家中請專門的髮型設計師上門服務，沒想到居然也會去平價理髮店剪頭髮。

王思聰和慎婕兩人在做完頭髮以後很快離開，兩人被以貴賓的待遇恭送出門。

王思聰現身某髮型設計店，一邊玩手機一邊等待著髮型師的設計。（取材自素素娛樂）
王思聰現身某髮型設計店，一邊玩手機一邊等待著髮型師的設計。（取材自素素娛樂）

手機 YouTube

上一則

深圳灣口岸延長通關 市民抱怨排4小時

下一則

機場三跑啟用 中跑道關2年 仍「雙跑」運作

延伸閱讀

野生周潤發被捕捉 滿頭銀髮精神佳 網讚：年齡只是數字

野生周潤發被捕捉 滿頭銀髮精神佳 網讚：年齡只是數字
逆向吹髮根… 3招拯救扁塌髮 打造蓬鬆感

逆向吹髮根… 3招拯救扁塌髮 打造蓬鬆感
張雨綺演單身媽媽登熱搜 「我還可以演奶奶」

張雨綺演單身媽媽登熱搜 「我還可以演奶奶」
潘瑋柏嫩妻承認「認識Amy姐」 親解天王嫂訓練營真相

潘瑋柏嫩妻承認「認識Amy姐」 親解天王嫂訓練營真相

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗
馬斯克終止收購 推特股價大跌

馬斯克終止收購 推特股價大跌