誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

斯拉CEO馬斯克誇讚中國高鐵。（路透資料照片）

特斯拉CEO馬斯克 多次公開誇讚微信 後，日前發布微博誇中國高鐵，「中國和日本的火車都非常讚。我曾經乘坐中國高鐵，從北京去西安參觀秦始皇兵馬俑。」馬斯克此舉也引來了廣大網友的積極互動，「下次記得找我，我開Model 3載你。」也有網友開玩笑說，馬斯克是不是想把高鐵也「抄襲」走。

據騰訊報導，今年以來，馬斯克可謂是變著花樣誇讚中國。在5月的一場活動中，馬斯克對微信的模式盛讚有加，「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特 加PayPal支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。界面也很棒，這真是一個很好的APP。」

在6月中旬的推特全體員工大會上，馬斯克又表示，推特想要成功，就要按微信和TikTok方向進行改進。

近日，馬斯克又在採訪中表示，目前美國還沒有一個像微信一樣的國民級App，並稱買下推特後，抄襲微信即可。

5月30日，馬斯克發布微博稱「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實。」「特斯拉也非常讚，我曾經開特斯拉從山東去北京看升國旗。」