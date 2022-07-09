考編風波 易烊千璽「 尚未錄取」網友態度兩極 有人緩頰有人脫粉

易烊千璽「考編」被指利用明星特權，爭議持續發酵，引發各界關注，中國國家話劇院出面回應，三位演員只是在擬聘任名單字公示中，並未錄取他們；消息傳出後，網友態度兩極分化，有粉絲覺得他是人紅是非多，也有不少脫粉回踩，指「有人工資日入百萬，卻還貪心地想要鐵飯碗」。

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據正觀新聞報導，中國國家話劇院公開2022年應屆畢業生招聘擬聘人員名單，易烊千璽、羅一舟、胡先煦等在列。網友質疑明星是否滿足在校期間為非在職人員的應聘條件，招聘公告顯示，演員崗不用參加筆試，面試 分三次，網友質疑為何每輪面試結束後，未公示進入下一輪人員名單。

其實公開的國家話劇院中，擬聘名單有很多明星，羅一舟和胡先煦等等。但是被送上風口浪尖的只有易烊千璽，很簡單，因為他的影響力大。

搜狐報導則指出，有粉絲覺得他是人紅是非多，有人想要扳倒易烊千璽背地裡下黑手；有人覺得易烊千璽反應了娛樂圈甚至是社會上的現狀，明星特權總是比普通人更能夠得到一些特殊待遇，這也是引起公憤的主要原因。

不少網友怒吼，「就因為是明星，他可以走捷徑。就因為我們是普通人，我們每天累死累活也不一定有一次機會。」

然而，有更多的粉絲認為，易烊千璽這次考編制不應該被如此攻擊，相反應該理解並且支持。易烊千璽考編制是積極響應國家的號召；至於被網友們質疑的沒筆試的環節，原因也不在他的身上，這是話劇院的設置而已。

若從另一方面想，如果明星身上有了編制，誰還敢亂來？什麼偷稅和違規的醜聞，一定會相對較少很多。編制對於明星來說不僅是紅利，更是一個枷鎖。