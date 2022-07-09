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中「通信行程卡」追蹤14天縮為7天 旅遊業看好

記者陳政錄／綜合報導
通信行程卡可顯示民眾到過的城市足跡。（取自荊州新聞）
通信行程卡可顯示民眾到過的城市足跡。（取自荊州新聞）

繼「摘星」後，工信部8日公告，即日起將「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍，由14天調整為7天。此舉預計大幅便例民眾跨省市往來，旅遊業者認為，對市場復甦和經濟穩增長都具有重要意義。

工信部8日公告，根據「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，即日起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由14天調整為7天。

為防堵疫情，除「健康碼」外，還有「通信行程卡」，也稱「行程碼」，可顯示14天內到過的足跡訊息，雖不關聯個人健康訊息，但在近月本土疫情於多地反覆下，也常會被當作警示用途，根據各地方、旅遊景點的不同規劃，影響到民眾的跨省市活動。

因此，日前隨著本土疫情趨緩，當局首先取消在通信行程卡上，對有中高風險區的城市進行「星號」標記，隨後，於今日進一步縮短查詢結果的覆蓋時間。

同程研究院首席研究員程超功說，相比星號標記，此次縮短査詢天數，對於構建全國一盤棋的防疫總體部署，有著更大的促進作用，有利於進一步破除疫情防控「一刀切」和層層加碼現象，對於旅遊業的復甦乃至經濟穩增長都具有重要意義。

他認為，隨著各地文旅促消費政策推出，人、物流動效率提高，將對旅遊業的穩定復甦提供有力支撐。

疫情 防疫 健康碼

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