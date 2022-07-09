上海封控把人逼瘋？ 精神科掛號爆滿

圖為上海一處社區今年3月29日景象，民眾被以防疫為由要求不得外出。（GettyImages)

新冠肺炎疫情 威脅人們身體健康的同時，也影響人們心理的健康。財新網報導，6月1日，上海全面實施疫情防控常態化管理，民眾得以外出後，上海市級和各區級精神衛生中心就排起了長龍。

上海市靜安區精神衛生中心黨支部書記周洲表示，6月1日、2日，該中心就診人數超過平時門診量的2倍。上海市精神衛生中心網路預約掛號平台上也顯示，普通精神科可預約的6月21日至7月21日，以及心理諮詢顯示可預約的6月21日至6月26日時段，初診均已額滿。

曾任美國東部最大的華裔精神健康服務機構—紐約麥迪遜社區中心疫情災後心理援助項目主任顧婧一指出，2021年初，紐約的公共心理諮詢熱線在疫情告一段落後接到的電話數量是疫情前的3倍，疫情後所有的心理診所爆滿。

報導稱，新冠帶來的生命、物質和精神損失，都可能觸發抑鬱的情緒。焦慮則是人們對於不確定性的反應—是否會感染、死亡等。

顧婧一說，「無論天災還是人禍，當災難出現時，心理問題都是在事件結束後幾個月到一年才會浮現出來。因為那個時候大家完成了物質上的重建，才有機會坐下來，想想這件事情到底對我有什麼影響。這時或許才能發現，好像一直都還沒辦法從一種緊張狀態裡走出來，才會去注意到心理健康 的問題。」

世界衛生組織（WHO ）今年3月就曾指出，在新冠大流行的第一年，全球焦慮和抑鬱的發病率大幅增加了25%。而心理健康惡化最嚴重的地區，往往疫情也最為嚴重，這些地區感染率很高，社交互動受到限制。

根據聯合國網站新聞稿，WHO秘書長譚德塞說，這給所有國家敲響了警鐘，新冠大流行的影響遠遠超出了病毒本身造成的死亡和疾病。

WHO當時的簡報稱，社會隔離造成的前所未有的壓力是造成這種增長的一個主要原因。此外，孤獨、家人的痛苦和死亡、喪親後的悲傷以及經濟上的擔憂，也是助長焦慮和抑鬱的主要因素。在衛生工作者中，疲憊則是引發輕生念頭的主要誘因。

報告並顯示，女性比男性受到的影響更大；年輕人，尤其是20至24歲群體，比老年人受到的影響更大。報告警告，年輕人面臨輕生和自殘行為的風險過高。而患有哮喘、癌症和心臟病等健康狀況的人，更容易出現心理疾病症狀。

上海在今年3月爆發本土疫情後，曾實施超過兩個月的嚴密封控。上海市民在這段期間除接受官方要求的核酸檢測外，必須嚴格遵守「足不出戶」的規定。民眾被迫長時間待在家中，不時傳出有民眾面臨生活物資缺乏，甚至無法出外就醫等問題。

財新網指出，截至6月1日，上海封控時間最長的小區超過了80天。