我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

因為買不到 好奇啥味道 茅台冰淇淋線上代購炒到1杯258元

中國新聞組／北京9日電
電商平台上，不少商家做起了茅台冰淇淋代購生意，有商家標價高達258元。（取材自中新網）
電商平台上，不少商家做起了茅台冰淇淋代購生意，有商家標價高達258元。（取材自中新網）

茅台冰淇淋自販售以來，因帶有「淡淡的茅台酒味」吊足了不少人的胃口，但因尚未在全國鋪開，價格在電商平台一路炒高，商家標價高達258元（人民幣，下同）。

不少消費者直言：「一直好奇茅台酒究竟是什麼味道，買不到茅台酒，買個冰淇淋來感受下還是可以的。」據「i茅台」發布的數據，茅台冰淇淋自發售以來銷售持續火爆，日銷售額超百萬元。

綜合媒體報導，由於茅台冰淇淋目前只在部分城市售賣，在電商平台上，不少商家做起了茅台冰淇淋代購生意，多數商家單杯代購價在100元以上，亦有商家標價高達250多元。

來源：YouTube

在「i茅台」App上，普通裝經典原味和香草口味標價66元/杯，青梅煮酒標價59元/杯；組合裝（3種口味組合）12杯的標價為764元。

不考慮配送費因素的話，在電商平台上，不少茅台冰淇淋的代購售價已是原價的2倍，有的甚至達到3倍多。

茅台國際大酒店茅台冰淇淋店工作人員稱，「1個人每天只能限購10個。」「i茅台」App點擊經典原味普通配送到貴州市，單個商品限購數量為12個。

在部分旗艦店及「i茅台」App存在限購措施下，部分電商賣家標註茅台冰淇淋有現貨，全國多個倉庫可發。有商家稱是「自己囤了貨。」「廠家直接發貨。」還有自稱線下代購的商家稱能穩定供貨每天兩三千份。

是否存在廠家私自銷售給商家情況，貴州茅台酒官方客服表示已關注到這個問題，後續會進行改進，建議在'i茅台'等正規平台進行購買。

白酒行業專家肖竹青表示，「現在一些『黃牛』憑藉消費者對茅台冰淇淋的期待、喜愛心理，打『時間差』賺取差價，這屬於市場行為，但也表明茅台冰淇淋是深受消費者歡迎的。」

另一名白酒營銷專家王建軍看來，隨著更多線下旗艦店的開設，茅台冰淇淋的價格會逐步回歸理性。「因為買不到，所以價格才會被炒高。當大家都能買到了，價格自然會回落。」

電商 App

上一則

「小海鮮」藏錢輸送 孫力軍9700萬贓款都來自他

下一則

斂財20年收賄6.4億 公安部前副部長孫力軍一審認罪

延伸閱讀

陳冲／冰淇淋的ESG精神 餘波盪漾

陳冲／冰淇淋的ESG精神 餘波盪漾
熱狗周 布碌崙冰店賣創意熱狗冰淇淋

熱狗周 布碌崙冰店賣創意熱狗冰淇淋
Ben & Jerry's母公司聯合利華 取消杯葛以色列

Ben & Jerry's母公司聯合利華 取消杯葛以色列
最知心的朋友

最知心的朋友

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗