因為買不到 好奇啥味道 茅台冰淇淋線上代購炒到1杯258元

電商平台上，不少商家做起了茅台冰淇淋代購生意，有商家標價高達258元。（取材自中新網）

茅台冰淇淋自販售以來，因帶有「淡淡的茅台酒味」吊足了不少人的胃口，但因尚未在全國鋪開，價格在電商 平台一路炒高，商家標價高達258元（人民幣，下同）。

不少消費者直言：「一直好奇茅台酒究竟是什麼味道，買不到茅台酒，買個冰淇淋來感受下還是可以的。」據「i茅台」發布的數據，茅台冰淇淋自發售以來銷售持續火爆，日銷售額超百萬元。

綜合媒體報導，由於茅台冰淇淋目前只在部分城市售賣，在電商平台上，不少商家做起了茅台冰淇淋代購生意，多數商家單杯代購價在100元以上，亦有商家標價高達250多元。

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在「i茅台」App 上，普通裝經典原味和香草口味標價66元/杯，青梅煮酒標價59元/杯；組合裝（3種口味組合）12杯的標價為764元。

不考慮配送費因素的話，在電商平台上，不少茅台冰淇淋的代購售價已是原價的2倍，有的甚至達到3倍多。

茅台國際大酒店茅台冰淇淋店工作人員稱，「1個人每天只能限購10個。」「i茅台」App點擊經典原味普通配送到貴州市，單個商品限購數量為12個。

在部分旗艦店及「i茅台」App存在限購措施下，部分電商賣家標註茅台冰淇淋有現貨，全國多個倉庫可發。有商家稱是「自己囤了貨。」「廠家直接發貨。」還有自稱線下代購的商家稱能穩定供貨每天兩三千份。

是否存在廠家私自銷售給商家情況，貴州茅台酒官方客服表示已關注到這個問題，後續會進行改進，建議在'i茅台'等正規平台進行購買。

白酒行業專家肖竹青表示，「現在一些『黃牛』憑藉消費者對茅台冰淇淋的期待、喜愛心理，打『時間差』賺取差價，這屬於市場行為，但也表明茅台冰淇淋是深受消費者歡迎的。」

另一名白酒營銷專家王建軍看來，隨著更多線下旗艦店的開設，茅台冰淇淋的價格會逐步回歸理性。「因為買不到，所以價格才會被炒高。當大家都能買到了，價格自然會回落。」