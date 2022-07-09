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「沒用技巧」PUA教父王環宇結婚 妻曾被警告小心點

中國新聞組／北京9日電
中國「PUA教父」王環宇（右）和小十多歲妻子結婚。（取材自紅星新聞）
中國「PUA教父」王環宇（右）和小十多歲妻子結婚。（取材自紅星新聞）

四川成都上月舉行一場婚禮，新郎是「浪跡教育」創始人王環宇，他被外界稱為「PUA教父」（PUA即Pickup artist，搭訕藝術家、把妹達人等），自稱沒用「技巧」追到妻子。比王環宇小十多歲、年僅22歲的妻子透露，剛與丈夫相識時，朋友還「叫她小心一點」。

香港01報導，王環宇表示，目前公司還在運作，但苟延殘喘。他認為，PUA定義如果是情感操控、誘導自殺，那他們教給學員的內容與PUA沒有關係，「但如果你問我是不是『把妹達人』，我說是」。

王環宇透露，目前整個行業的規模大概是2018年的三倍，他們公司曾在占60%市場，現在可能1%都不到。

王環宇的妻子表示，自己和丈夫相識於一場劇本殺遊戲中，當時朋友還告訴她對方是情感行業裡比較出名的人，叫她小心一點。王環宇說，自己和妻子去年11月才在一起，「並不是說這個女生有什麼與眾不同之處，而是緣分到了」。

被問及追求對方時是否用過一些技巧，王回應道2015、2016年之後就再也沒有用過，從2017年開始，他們認為認識女生最重要的是「要比其他男人更主動」。

目前王妻已懷孕，第一次看到孩子的超音波影像，王環宇覺得自己的事業後繼有人了。但王也被網友調侃：「一定要有後續報導，看看他們的孩子會不會是女！」

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