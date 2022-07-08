飛行中晃動…國航班機被拍到機翼螺絲鬆1顆掉1顆

中國國際航空一架飛機在飛行途中被乘客發現，船形整流罩一顆螺絲已經不見，另一顆則出現鬆動。（截圖自影片）

有乘客7日在社交媒體發布視頻，稱其所乘坐的國航CA1921次航班，機翼上的螺絲鬆動。視頻顯示，該飛機當時正在空中飛行，機翼上的螺絲確實在明顯晃動，還有一顆螺絲已經掉落。 （取材自界面新聞）

有乘客7日在社交媒體發布視頻，稱乘坐的國航CA1921次航班，機翼上螺絲鬆動，引發關注。視頻顯示，該飛機當時正在空中飛行，機翼上的一顆螺絲確實在明顯晃動，還有一顆螺絲已經掉落。對此，國航回應，立即檢查飛機相關部位，已對螺絲鬆動進行維修，同時對相關機隊排查。

一位機務人員表示，該螺絲所在的內側船形整流罩部位，主要作用是把氣流規整，從而減少阻力以節省燃油。鬆動的螺絲短時間內一般不會掉下來，但是經過長時間晃動後，可能會使得周邊的螺絲也受到震動，導致更多螺絲鬆動或者掉落。

圖為國航航班。(取材自中國國際航空)

這名機務人員強調，這並不影響航空安全，「即使把那一圈螺絲和整個尾椎都卸下來，也不會影響安全，只是會增加耗油量。」

由於機翼內側船形整流罩位置較高，一般航前檢查時不會查看這一位置。但在周期性檢查中，例如大概間隔一個月進行的A檢，會專門檢查這個項目。

國航表示，針對網絡上反映國航CA1921航班飛機左機翼內側船形整流罩存在螺絲鬆動的現象，國航高度重視，立即對飛機相關部位進行檢查，對螺絲鬆動情況進行了維修，同時對相關機隊進行排查。國航將堅持「安全第一」，確保航空安全。感謝廣大旅客對國航的關心關注。