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比大熊貓還稀少的長江江豚分娩首秀 全球300萬人追看

中國新聞組／北京9日電
江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）
江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）

中科院水生所7日首次向全球公開長江江豚「福久」誕下幼豚「F9C22」的全視頻（右圖，新華社），吸引300多萬網友觀看直播，共同見證「國寶添丁」及人工繁養長江江豚的新成果。長江江豚是國家一級保護野生動物，2017年生態科學考察結果顯示，長江江豚種群數量僅約1012頭，比大熊貓還稀少。

江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）
江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）

江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）
江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）

人民網報導，此次中科院水生所公布長江江豚待產、分娩、哺乳、建立親子關係全過程。監控畫面中，待產的江豚媽媽「福久」在繁殖廳的水池裡不停地快游、跳躍、旋轉。「福久」以前喜歡逆時針游動，臨產前變成順時針游動，可能也因陣痛，游動時會旋轉身體，藉此調整胎兒的位置。

生活在中科院水生所白鱀豚館的江豚「福久」，2011年從鄱陽湖來到武漢，今年14歲，正值壯年。這是「福久」繼2019年後第二次面臨分娩。江豚的懷胎周期一般為12個月，每胎通常只有一個小江豚，而小江豚需要母親一到兩年的陪伴才能實現獨立。

江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）
江豚媽媽「福久」和小江豚「F9C22」在水中游動。（新華社）

江豚媽媽「福久」在武漢白鱀豚館。（取材自封面新聞）
江豚媽媽「福久」在武漢白鱀豚館。（取材自封面新聞）

中科院水生所副研究員郝玉江說，「F9C22」出生後，「福久」表現出很強的母性，一直積極主動跟隨看護，引導「F9C22」深潛水並與之伴遊。在「福久」引導下，「F9C22」於次日4時30分鐘左右吃到第一口母乳。目前母女均身體健康。

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