腦癱詩人余秀華被家暴 涉暴夫：愛她卻被逼動手 我的錯？

余秀華和楊櫧策曾拍攝婚紗照。（取材自紅星新聞）

詩人余秀華6日晚上在微博 發文自曝被小14歲的伴侶楊櫧策家暴 、抽了上百耳光。楊櫧策昨天回應表示，打人不對，但余秀華酗酒後行為失態，不僅罵了他家所有人，還用極其粗俗的語言侮辱他的人格後說要去找別人，他才扇了余秀華巴掌十幾下，「能把愛她的人逼著打人，是我的錯嗎？」。警方和經紀人證實，兩人未領結婚證，已決定分手。

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余秀華46歲，楊櫧策32歲。2022年1月1日楊櫧策宣布兩人戀愛，並拍攝一組婚紗照。余秀華6日深夜發文稱，在神農架時，520那天，一個女人給楊櫧策發了1314、520，她問他怎麼回事，他就掐她脖子；後來還因為她罵他女兒就抽了她上百個耳光。

上游新聞昨天委託第三人與楊櫧策對了話。楊櫧策說，「她可以黑我，隨便黑，我還愛她，讓她踩在我肩膀上吧。」他承認自己打了余秀華，打人是不對。「她酗酒，酗酒後她的行為失態；她罵了我家所有人，不止是女兒；她用極其粗俗的語言侮辱我人格後，說要去找別人，我這才沒忍住，扇巴掌十幾下，有重有輕，但還算有分寸」。

至於余秀華說有人在5月20日給發「520」、「1314」的紅包，他表示是真的，「但那個人是恩人，之前買過我很多蜂蜜，對我一直幫助很大。余秀華看到後，趁我不注意，拿我手機 ，把人家所有家人都罵了個遍」。至於直播賣蜂蜜，「賣蜂蜜毛收入十幾萬元，利潤5萬多。我沒花她的錢，我為她花了30多萬了。我是愛她才和她在一起」。

石牌鎮派出所曾介入余秀華被打事件。天目新聞報導，余秀華經紀人胡濤表示，二人已分手。湖北鍾祥市婦聯稱，余秀華與楊櫧策屬於同居，沒有領結婚證。

上游新聞報導，余秀華和小14歲的楊櫧策人相戀後大秀恩愛，曾在微博寫下：「2022年的春天哦，請首先獻給楊櫧策，他吻疼了一個女人」，「我是多麼認真地在和他談情說愛呀，把自己最喜歡的事情都丟了」，「如果楊櫧策和我分手了怎麼辦？我已經想好了：花五萬塊錢買冥幣，蹲他家門口一直燒……我送你離開，千里之外…… 」。