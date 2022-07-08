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腦癱詩人被家暴 余秀華：天亮就出去躲 怕被打死

中國新聞組／北京8日電
余秀華和楊櫧策曾經恩愛。（取材自微博）
余秀華和楊櫧策曾經恩愛。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華6日晚在微博發文稱，遭小14歲伴侶楊櫧策家暴，昨天凌晨接受上游新聞採訪時稱，她害怕楊櫧策天亮來找她，並聲稱「我要出去躲躲，不出去的話會被打死」。

來源：YouTube

余秀華46歲，楊櫧策32歲。兩人相識於2021年冬天，2022年1月1日楊櫧策宣布兩人戀愛，4月29日楊櫧策和余秀華拍攝了一組婚紗照，余秀華5月從老家鍾祥市石牌鎮橫店村來到神農架。

7月5日，在直播間中，余秀華說，「你掐我脖子，你打我。你打我的時候為什麼不直播。」楊櫧策則說，「我打你，我從哪裡打你？你說別人我都受得了，你說我女兒是XX我受不了。你哪裡都好，你有文學的天賦，你不應該罵人，你不應該爆粗口，不應該說髒話」。

7月6日晚10時6分，余秀華在其微博發文稱，其實，他對我很好，就是脾氣暴躁。在神農架的時候，520那天，一個女人給他發了1314、520、我心裡不舒服，問他怎麼回事，他說我給他扣帽子，就掐我脖子，差點掐死。如果他沒有刪監控視頻。應該還在。第二天，很多人去看我，他還是打了我。這一次，他不停說我兒子是傻X，我罵他女兒，他抽了我上百個耳光。可能我人品不好，配不上他。他回神農架了，謝謝他的陪伴，祝福他找到更好的！

7月7日凌晨，上游新聞撥通了余秀華的電話，余秀華說，「身體還好。我要出去躲躲，不出去的話會被打死。」她還說，「我把他拉黑了，他給我阿姨打電話，說明天要來找我」。「他打我是屬實的，有監控視頻，視頻在他手裡」。

據悉，余秀華已刪除7月6日晚10時6分發布被家暴的微博內容，更新了一條新的微博內容：「我這一生，走得實在辛苦，我一直咬牙堅持。如果我堅持不下去了。我希望侮辱我的人，打我的人負法律責任。」

湖北省鍾祥市婦聯侯姓工作人員稱，7月6日晚，余秀華自述被家暴後，婦聯立刻成立專班，第一時間找到余秀華，但余秀華明確表示不需要幫助。

可靠信源向上游新聞記者證實，余秀華和楊櫧策並沒領結婚證。

澎湃新聞從余秀華生活地石牌鎮派出所獲悉，在余秀華微博自曝前，派出所曾介入她被打事件，兩人在警方介入後各回各家。

微博 家暴 華生

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