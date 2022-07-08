打疫苗才准進聚集性場所？ 引起民情激憤 北京當局深夜改口

北京市政府下令11日起進入聚集性場所人員須接種疫苗，引發引發民情激憤。（中央社）

北京 當局下令11日起進入聚集式場所人員須接種疫苗 ，眾多網友批影響生活，也違背「知情、同意、自願」的疫苗接種原則。中國政府上個月剛發布「九不准」，促杜絕「一刀切」的過度防疫。但北京市最新措施，被質疑向中央叫板。由於民情激憤，北京昨晚改口稱，72小時內核酸檢測陰性證明即可進入各類公共場所。

新華網報導，北京市衛健委副主任李昂前天在記者會上說，公共場所特別是密閉且人員聚集的空間，一旦有隱匿傳染源進入，就具有很高的病毒傳播風險。為了發揮新冠疫苗接種在疫情 防控中的作用，從下周一（11日）開始，除不適宜接種者以外，凡進入電影院、博物館、健身場所、演出娛樂場所等人群聚集場所的人員，都必須接種疫苗。

有民眾向政府投訴，李昂變相強制居民接種疫苗，嚴重違反中央規定的新冠疫苗接種的知情自願原則，涉濫用職權亂作為。

由於民情激憤，北京昨晚又通過官媒發布消息稱，北京市防控辦有關負責人士表示，當前北京市民在嚴格測溫掃碼和查驗72小時內核酸檢測陰性證明後即可正常進入市內各類公共場所。

自由亞洲電台報導，中國政府上個月剛剛發布了疫情防控「九不准」，提出要堅決防止「一刀切」的過度防疫做法。但北京市前天就下令說，從下周開始，進入人群聚集場所的人員須接種疫苗，引發輿論熱議。這是地方政府在跟中央叫板嗎？

值得注意的是，中國國家衛健委疾控局副局長吳良友早在去年就指出，個別地區存在對未接種新冠疫苗者，不允許進入重點公共場所，這違背了「知情、同意、自願」的原則。

廣州維權律師隋牧青表示，北京市政府的這項政策明顯違背了法治精神。「北京市衛健委的這項規定明顯違背了有關疫苗的法律規定，因為這等於是強制接種，肯定是一種對中國國務院規定的對抗。」

截至昨天午夜，言論審查一向頗為嚴格的中國社媒平台微博，尚未刪除眾多網友對此事的負面評價。名為「小康也很棒」的用戶寫道：「疫情見證了種種瘋狂荒誕的現實。」名為「午夜升起的陽光」的用戶提出這樣的質疑：「原來我們連自己接種疫苗都不能做主，還談什麼民主？」