中國明星們「考編」占蘿蔔崗 擋了誰的路？

易烊千璽。（取材自微信）

明星易烊千璽、胡先煦、羅一舟「免筆試」考入中國國家話劇院演員一崗，引發網民公憤，質疑他們考的就是傳說中的「蘿蔔崗」。這群明星們不僅被「放水」，粉絲們還得意吹噓「我的偶像是編制男友」，更讓網民集體破防。新冠疫情 下謀職不易，「易烊千璽們」還半路殺出擋了普通人的求職路，只為給自己鍍金，難怪事情鬧大。

騰訊網刊出「天生這麼紅官方」評論文章指出，易烊千璽等明星考上國家話劇院，一開始很多網民並沒覺得怎樣，直到發現他們似乎是「不用考就考上了」。因為演員崗是免筆試的，只要「以第三次面試 成績為最終成績」就好了，這面試對於知名明星來說，「幾乎就相當於一個走過場了」。

很多網民質疑他們考的就是傳說中的「蘿蔔崗」。即便不是，普通人考編都要先過筆試這一關，為何演員崗可以免筆試，流程是否存在不公正？尤其近年來，娛樂圈各種因為法制意識淡薄、三觀不正等原因而翻車的明星層出不窮，明星更應該在文化方面加強把控，怎麼反而能在這方面放水？

在「易烊千璽羅一舟胡先煦考上國家話劇院」的熱搜上，網友更是集體破防。原本得意洋洋地吹噓「我的偶像是編制男友」的粉絲還辯解稱是易烊千璽擋了別人的路。文章認為，易烊千璽們確實擋了普通人的路，有網民就發聲稱自己報名「演員1崗」第一輪面試後就沒了下文，看到熱搜才知道結果早就出了，相當氣憤。

文章指出，當明星不僅能輕鬆考上「編制」，且得了便宜還賣乖，享受著事業單位的待遇，卻連坐班都不需要。還能在考上後註銷掉他們之前的公司，進入編制後抱著鐵飯碗，該拍戲賺錢還是一樣地賺，他們要的只是一個能給自己鍍金的名頭，普通人卻搶破頭也不見得考得上。「以前人上人吃肉，還會留口湯給我們喝，現在他們連這點湯也要舔乾淨，餓極了的人怎能不生氣呢？」

國家話劇院曾回應關於劇院演員不坐班卻領著財政發的工資的問題稱，實際上他們並沒有白領工資，出去拍戲，外面的劇組需要從國家話劇院「租人」。文章指出，這其實就是「花錢買編制」，似乎也不難理解劇院為什麼愛招明星了，而明星花一點點錢就能名利雙收，北京 戶口也有了。劇院和明星倒是雙贏了。

文章認為，易烊千璽不是第一個「編制男友」，網民們針對的是「易烊千璽們」，是長久以來積壓對特權的憤怒與不滿的宣洩，或者說這不過是壓垮駱駝的一根稻草。而明星還動輒宣揚自己靠特權拿了多少好處、甚至還吹上了，對比之下，如何能讓人不「仇富」？