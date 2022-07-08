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易烊千璽考編 「免筆試」錄取掀波 網批明星特權

中國新聞組／北京8日電
易烊千璽捲入考編輿論爭議。（取材自微博）
易烊千璽捲入考編輿論爭議。（取材自微博）

中國國家話劇院6日發布2022年應屆畢業生招聘擬聘人員公示，流量明星易烊千璽、胡先煦、羅一舟「免筆試」考入演員一崗引發熱議。網傳三人是中戲室友，如今進入同一單位，被戲稱「超強事業編宿舍」。另有網友批易烊千璽「日入208萬」，卻考編制占普通人的名額。對此，國家話劇院稱將統一對外界回覆。

來源：YouTube

綜合媒體報導，易烊千璽等人無需筆試流程直接進入面試，引發熱議。根據國家話劇院的招聘流程顯示，演員崗位不參加筆試，通過資格審查的人員直接進入面試，面試共3次。

部分網友認為，同樣是考編，演員崗位越過筆試進入面試，是一種明星「特權」的體現。明星與「素人」考生共同競爭同一崗位，免除筆試的考核標準，也會影響考試的公平性。

但有記者通過查詢發現，2021年國家話劇院的招聘公告中，演員崗位並沒有「免筆試」這一條。

此外，易烊千璽與羅一舟是否符合「在校期間為非在職人員」這一應聘條件也飽受質疑。據了解，易烊千璽、羅一舟、胡先煦三人未畢業已簽經紀公司，在校期間都已經拍過不少影視劇，照理來說並不符合該項要求。

另據公開資料顯示，易烊千璽是北京九木德文化傳媒中心的法定代表人。該公司於2018年11月1日成立。目前已申請註銷並發布簡易註銷公告，公告日期為7月4日至7月24日。而羅一舟則是成立於2022年4月1日的北京辰舟一行影視文化有限公司的法定代表人。

有不少網友猜測，易烊千璽個人獨資企業申請註銷與考編有關。不過易烊千璽方面對此事尚未作回應。

明星考編「免筆試」事件發酵後，引發「脫粉」行動，一名喜歡易烊千璽的粉絲看到新聞後不忍了，該粉絲難過表示：「原來他沒有筆試直接面試，『日薪208萬』畢業，美美進編制，想了想我這幾年為了考編學的習熬的夜、吃的苦和流的眼淚，想想天天拿著那點工資省吃儉用努力的生活，他哪裡還能配得上我的喜歡啊。」

此事件另扯出易烊千璽的爸爸和一名男子合開公司，光是註冊資本額就高達58億人民幣（約8.65億美元），該公司據說是營銷公司，如此高的資本額讓網友吃驚。

小檔案：什麼是考編制

考編制指通過考試獲行政或事業等編制。編制指組織機構的設置及其人員數量的定額和職務的分配，由財政撥款的編制數額由各級機構編制部門制定，各級組織人事部門根據編制調配人員，財政部門據此撥款。一般來說，公務員編制比事業單位編制穩定很多。

面試 北京 財政部

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