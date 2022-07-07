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北京印1億人民幣消費券 助餐飲業紓困

記者陳政錄／即時報導
受疫情影響，中國消費放緩。新華社
受疫情影響，中國消費放緩。新華社

為推動疫後復甦，繼昨日鬆綁隔離、進返京要求後，據《北京日報》報導，北京市政府近日印發了「關於助企紓困促進消費加快恢復的具體措施」，於7日對外宣布，包括將透過發放規模人民幣1億元（約1492萬美元）的餐飲消費券，激發商業活力等。

據報導，措施主要分兩方面，一是打造消費新地標，包括推動北京市都市副中心劇院、豐台麗澤天地、隆福文化街區等新一批高品質項目於今年內投入使用，和優化奧體、工體、五棵松、首鋼、副中心、冬奧賽區六大場館周邊商業設施配套，提升前門、CBD、亦莊等商圈的改造升級。

第二方面，是支持發展線上線下融合消費。措施指出，要大力支持市場跨界經營，拓展消費新場景，對網路消費貢獻突出的業者，予以最高不超過人民幣2,000萬元的獎勵。

同時，繼化透過線上、線下等多種方式，發放規模人民幣1億元的餐飲消費券，引導平台發放便利商店、美容美髮等消費券，激發社區商業活力等，還要積極發展直播電商消費，譬如鼓勵汽車、電子消費品企業展開「工廠直播」，或進行跨境電商直播促銷活動。

北京市商務局指出，對於餐飲消費券，相關工作正在籌備中，計畫由政府和平台企業出資，餐飲企業不出資，以最大限度的助力餐飲企業恢復發展。北京市也將培育孵化特色消費品牌，預計30個左右。

不過，為了防控疫情，北京市衛健委副主任、發言人李昂6日指出，將自7月11日起實施系列疫情防控措施，一是出入老年大學、老年活動站（室）和老年人健身娛樂活動場所的老年人要儘快實現應接盡接。二是進入下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網咖等聚集場所人員須接種疫苗，但不適宜接種人員除外，同時，其他限流、預約場所需優先安排已接種疫苗人員。

北京 健身 疫情

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