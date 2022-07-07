我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊民闖曼哈頓華埠寺廟搶供果 警察束手無策

傳英國首相強生將宣布請辭 已先稟告女王

北大教授當「軍師」任正非親自開車接送？華為駁斥

中國新聞組／綜合報導
任正非。（取材自臉書）
任正非。（取材自臉書）

中國網路近日瘋傳北大國發院BiMBA商學院院長陳春花教授與華為的關係。華為日前針對網路上有關華為和北京大學教授陳春花「打筆仗」言論，發布正式聲明稱，華為與陳春花教授無任何關係。陳春花也緊接著回應稱：這些文章不是我寫的。

澎湃新聞報導，華為在聲明中指出，近期網路上有1萬多篇誇大、演繹陳春花教授對華為的解讀、評論，反覆炒作，基本為不實訊息，正式聲明：華為與陳春花教授無任何關係，華為不了解她，她也不可能了解華為。

據悉，陳春花曾於2017年1月發表的文章〈與任正非先生：圍爐日話〉，描述了2016年歲末，她與任正非等交流的情景。

陳春花原文寫道：「2016年歲末，田濤、孟平、曹軼，還有姚洋教授，我們一起與華為創始人任正非先生見面交流，約好早上9：30時見，想不到到了見面地點，任先生已經早早在那裡等，很感動......任先生帶著我們轉場去另一個有壁爐的會議室。令我驚奇的是，任先生自己開車做司機帶我們過去，我和姚老師都說，這是該是史上最貴的『司機』。」

北大教授陳春花。（取材自知乎）
北大教授陳春花。（取材自知乎）

此後，一些自媒體陸續發表了〈任正非給陳春花當司機〉〈春花：任總，你的公司將面臨巨大虧損〉等文章，並在後續被進一步演繹誇大出「華為軍師陳春花」、「華為海軍司令陳春花」、「任正非不顧華為高管的反對，堅持自己駕車接北大女教授陳春花」、「聽了陳春花3點建議，任正非放下身段向離職員工道歉」等內容。

陳春華：文章並非本人所寫

證券時報報導，陳春花回應稱：「近期網路上有逾萬篇誇大、演繹、虛構我對華為的解讀、評論，反覆炒作，基本為不實信息，對本人構成極大困擾。」陳春花正式聲明：「1、這些文章並非本人所寫；2。 華為是本人的學術研究案例之一；3。 本人已聘請律師就此類侵權行為追究責任。

來源：就成都

來源：封面新闻

華為 任正非 北京

上一則

北京郊區直升機墜毀 官方證實2名飛行員遇難

下一則

北京印1億人民幣消費券 助餐飲業紓困

延伸閱讀

繼華為、小米之後…vivo疑洗錢 印度據點被搜查

繼華為、小米之後…vivo疑洗錢 印度據點被搜查
華為新摺疊機Mate X3 預計11月量產

華為新摺疊機Mate X3 預計11月量產
華為在瑞典就5G禁令提上訴 遭法院駁回

華為在瑞典就5G禁令提上訴 遭法院駁回
「華為小公主」姚安娜坎城奪獎 姊孟晚舟：被妳驚喜

「華為小公主」姚安娜坎城奪獎 姊孟晚舟：被妳驚喜

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量