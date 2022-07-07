北大教授當「軍師」任正非親自開車接送？華為駁斥

任正非。（取材自臉書）

中國網路近日瘋傳北大國發院BiMBA商學院院長陳春花教授與華為 的關係。華為日前針對網路上有關華為和北京 大學教授陳春花「打筆仗」言論，發布正式聲明稱，華為與陳春花教授無任何關係。陳春花也緊接著回應稱：這些文章不是我寫的。

澎湃新聞報導，華為在聲明中指出，近期網路上有1萬多篇誇大、演繹陳春花教授對華為的解讀、評論，反覆炒作，基本為不實訊息，正式聲明：華為與陳春花教授無任何關係，華為不了解她，她也不可能了解華為。

據悉，陳春花曾於2017年1月發表的文章〈與任正非 先生：圍爐日話〉，描述了2016年歲末，她與任正非等交流的情景。

陳春花原文寫道：「2016年歲末，田濤、孟平、曹軼，還有姚洋教授，我們一起與華為創始人任正非先生見面交流，約好早上9：30時見，想不到到了見面地點，任先生已經早早在那裡等，很感動......任先生帶著我們轉場去另一個有壁爐的會議室。令我驚奇的是，任先生自己開車做司機帶我們過去，我和姚老師都說，這是該是史上最貴的『司機』。」

北大教授陳春花。（取材自知乎）

此後，一些自媒體陸續發表了〈任正非給陳春花當司機〉〈春花：任總，你的公司將面臨巨大虧損〉等文章，並在後續被進一步演繹誇大出「華為軍師陳春花」、「華為海軍司令陳春花」、「任正非不顧華為高管的反對，堅持自己駕車接北大女教授陳春花」、「聽了陳春花3點建議，任正非放下身段向離職員工道歉」等內容。

陳春華：文章並非本人所寫

證券時報報導，陳春花回應稱：「近期網路上有逾萬篇誇大、演繹、虛構我對華為的解讀、評論，反覆炒作，基本為不實信息，對本人構成極大困擾。」陳春花正式聲明：「1、這些文章並非本人所寫；2。 華為是本人的學術研究案例之一；3。 本人已聘請律師就此類侵權行為追究責任。

來源：就成都

來源：封面新闻