深圳奇招賣房 舊宅換「尊貴大平層」

翰林九錫是弘基地產在深圳開發的首個頂豪公寓產品，不限購、不限貸。（取材自弘基集團官網）

深圳一樓盤近日傳出標有「房產置換、以舊換新」的宣傳海報，上寫普通住宅換尊貴大平層，交換原則是以舊換新、等價交換、多退少補。

每日經濟新聞報導，查詢深圳房地產 信息平台獲悉，海報上的弘基翰林九錫備案名為弘基翰林大廈，去年10月拿到預售證，分為A、B兩棟，共有232套辦公，217套商務公寓以及65套商業，本次批准預售房源均為毛坯交付。翰林九錫是弘基地產在深圳開發的首個頂豪公寓產品，不限購、不限貸。

該項目售樓處置業顧問說，「項目為商辦產品，如果您的房子是住宅，可以委託我們找買家。」新房價 格以現場公布為準；舊房價格則以房產所在小區半年內成交的均價為準，若半年內無成交，則以一年內成交均價為準。「我們肯定會盡快賣出去的。在沒有收房的情況下，您租房的租金 由我們公司承擔。」、「活動上周就開始了，只是宣傳這兩天才打出去，目前有5、6套來換了。」

深圳開發商直接喊出「房產置換、以舊換新」的宣傳海報。（取材自觀察者網）

該項目在第三方中介平台也有展示，舊房不僅可換大戶型的總裁公寓，還可以拿深圳的住宅等價交換弘基朗寓的小戶型公寓或者商舖。

對於這一交換方式，有網友評論稱「什麼樣的人會拿住宅換公寓？用公寓換住宅，開發商真聰明，賺大了」。

在全國樓市成交遇冷的當下，開發商為賣房可謂花盡了心思。明源不動產研究院首席研究員艾振強表示，住宅好變現，以房換房等價交換，相當於全款買房了，開發商這一招還是很精準的。實際上，商業類公寓項目在深圳市場上交易占比並不太高，且銷售勢頭也不如住宅，更容易隨市場下行而大落。