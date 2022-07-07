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SOHO中國財務長 涉內線交易被查 創辦人潘石屹動向受矚

中國新聞組／綜合報導
中國近日傳出大型地產商SOHO中國首席財務官倪葵陽因涉嫌內線交易，被警方帶走調查。圖為SOHO中國位在北京的總部。（截圖自SOHO中國官方網頁）
中國近日傳出大型地產商SOHO中國首席財務官倪葵陽因涉嫌內線交易，被警方帶走調查。圖為SOHO中國位在北京的總部。（截圖自SOHO中國官方網頁）

日前有中國網友在新浪微博爆料，指SOHO中國財務長倪葵陽因涉嫌內線交易被警方帶走調查，SOHO中國「多名高管亦被調查」，引起中國地產界及財經界人士注意。環球時報引述知情人士表示，倪葵陽涉嫌內線交易被警方調查「絕非空穴來風」。部分中國網友更因此關切SOHO中國及其創辦人潘石屹的前途。雷達財經報導，SOHO中國仍未公開回應此事。

報導指出，據SOHO中國財報，倪葵陽現年44歲，1999年畢業於中國石油大學會計系，2008年7月即進入SOHO中國任職。2018年10月擔任首席財務官，擁有逾20年的財會方面經驗。

報導引述焦點財經報導及消息來源指出，倪葵陽利用已知內幕消息，在美國黑石集團（Blackstone）收購SOHO中國案中「瘋狂利用股票套現」，已被警方帶走調查。

報導提到，黑石集團收購SOHO中國的消息最早在2020年3月傳出。曝光翌日，SOHO中國的港股股價一天就暴漲38%。但2021年在中國官方反對並介入下，全案在同年9月告吹，其間股價多次上演暴漲暴跌引非議。此後，SOHO中國股價不但完全跌回消息曝光前的原點，在中國房地產景氣欠佳下，股價今年以來持續崩跌，7日以港幣1.23元坐收，市值只剩64億元人民幣（下同，約9.5億美元），較傳聞前市值大幅縮水逾55%。

潘石屹的景況也受到外界注意。由於SOHO中國自2014年起開始拋售在中國的資產，他個人同時向美國哈佛、耶魯大學分別捐贈巨款。

而前述的黑石交易案在中國更廣被視為「潘石屹要跑了」的象徵，網路上一度掀起「別讓潘石屹跑了」的聲浪。

2021年12月，SOHO中國旗下子公司接連被北京官方以逃漏稅及向租戶超收電費為由，共罰款人民幣近8億元，當時引起中國官方要拿SOHO中國或潘石屹開刀的揣測。

今年3月10日，潘石屹公開宣布，SOHO中國要以7折價格出售北京、上海兩地共3.2萬平方公尺的房產，收入將全數用於抵債，除了反映中國房地產景氣陷入寒冬，他套現的動機再度引起外界聯想。

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