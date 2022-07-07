浙江修水管挖出3萬枚宋錢幣 居民通宵搶挖 「全得上繳」白忙一場

浙江金華一社區開挖地下管線發現大批宋代古錢幣。（取材自大象新聞）

白挖了！中國浙江金華一處社區地下最近被發現藏有1000年前宋朝時期的古錢幣，當地居民獲悉後紛紛連夜開挖，不過當局已通令所有被挖出的古幣都必須上繳，否則將依「文物保護法」追究刑事責任。

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據都市快報消息，這些錢幣數量頗多，初步判斷是宋朝時期的，預估有3萬4000多枚，重達262公斤。專家稱，這些錢幣有可能是當年一個大戶人家用麻袋將錢幣藏入地下的。

報導稱，浙江金華浦江縣浦陽街道富都華庭社區院內進行自來水地下管道施工時，發現大量宋代時期古錢幣，隨後遭到市民哄搶，不少民眾手持手電筒連夜通宵挖掘。

「在我們這裡，還是第一次發現這麼多的古錢幣。」浦江縣文保所所長張智強說說，此前發現都是幾十枚到一兩百枚。這些錢幣因為氧化，黏在了一起，幾枚清洗後上面有北宋「熙寧」、「元祐」等字樣，還有南宋「淳熙元寶」「慶元通寶」等字眼，初判是宋朝時期。

浙江金華發現的古錢幣預估有3萬多枚。（取材自澎湃新聞）

浦江縣公安 局聯合浦江縣文化和廣電旅遊體育局不久發布通告稱，請參與違法行為的民眾，自通告發佈之日起至2022年7月8日，主動上繳「違法所得」。否則將依「文物保護法」追究其法律責任。

根據中國「文物保護法」規定：境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬於國家所有，任何單位或個人不得哄搶、私分、藏匿。

報導稱，到5日下午5點多，居民已上繳166公斤重的錢幣。

不過也有網友質疑，要怎麼登記？這貨的下落誰說得清？網友認為，收貨的工作人員與上繳者應屬於不同省份，才有可能不被侵吞。