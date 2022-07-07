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兩家KTV涉疫吊照 滬列嚴重失信名單

特派記者林宸誼／上海7日電
上海對涉疫2家KTV吊銷執照，並列嚴重違法失信名單。圖為2家KTV所在大樓已拉起封鎖線。（記者林宸誼／攝影）
上海對涉疫2家KTV吊銷執照，並列嚴重違法失信名單。圖為2家KTV所在大樓已拉起封鎖線。（記者林宸誼／攝影）

上海市普陀區兩家KTV，在尚未准許營業的情況下，擅自營業並導致24例確診者，該區6日晚間發布，吊銷兩家企業「營業執照」並處罰款，將相關人員列入嚴重違法失信名單。

上海市政府微信公眾號「上海發布」報導，蘭溪路148號發生疫情以後，普陀區第一時間成立調查組開展調查，根據「行政處罰法」和上海疫情防控有關規定，擬對上海曹港娛樂有限公司（自由港量販KTV）和上海市普陀區耕耘茶室（K萊米唱吧）違法違規行為，作出處理。

自由港量販KTV經營範圍為卡拉OK包房，該企業在娛樂場所尚未准許營業的情況下，擅自開展經營活動，且未嚴格落實疫情防控措施，導致疫情傳播，造成嚴重後果，吊銷該企業「娛樂經營許可證」和「營業執照」並處罰款，將相關人員列入嚴重違法失信名單。

K萊米唱吧，經營範圍為食品銷售，未取得「娛樂經營許可證」，擅自從事娛樂場所經營活動，除了沒收違法所得，吊銷「營業執照」並處罰款，將相關人員列入嚴重違法失信名單。

區文化和旅遊局執法大隊大隊長王偉芳、曹楊新村街道營商發展辦公室主任王銳落實監管責任不力，區紀委監委已對兩人予以黨紀立案，並開展進一步審查。

實地走訪已被列為高風險區的自由港量販KTV，大樓四周已拉起封鎖線，大樓外觀4樓並沒有KTV招牌，只有在入口處豎立各樓層所在商家名稱。

大樓對面豆漿店商家表示，3日晚間防疫部門就來拉封鎖線，KTV客層大都是下班後的年輕小白領，但自從該大樓被封控後，「我們這些對街的商家，生意也掉了一半，一個上午5個客人都不到，連外賣也不到10單。」

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