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北京跟進「7+3」 分批恢復國際航班

記者陳政錄／綜合報導
北京市民在街頭核酸檢測採樣點檢測。（中通社）
北京市民在街頭核酸檢測採樣點檢測。（中通社）

中國國務院上月28日頒布新規，鬆綁入境隔離要求後，北京市政府6日宣布，放寬進返北京的政策，包括分批恢復直航北京國際商業客運班機，以及跟進密切接觸者、直航北京入境人員可實行「7+3」的隔離措施。不過，官方也要求自11日起，進入聚集性場所需接種新冠疫苗

北京市政府調整防控政策措施包括：

一是優化進返北京的政策，例如將「14天內」有1例及以上本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗，下同）旅居史人員嚴格限制進返京，調整為「7天內」。並將分批有序恢復直航北京國際商業客運班機等。

二是從其他口岸入境人員在當地完成「7天集中隔離+3天居家健康監測」後，持48小時核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼即可正常進返北京等。

三是對密切接觸者、直航北京入境人員實行「7天集中隔離+3天居家健康監測」，對密接的密接實行7天居家隔離，對涉疫場所暴露人員、7天內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員「3天兩檢」並做好健康監測。

四是從嚴從緊做好常態化防控，認真落實「九不准」等措施。北京市衛健委副主任、發言人李昂指出，7月11日起，進入北京聚集場所的人員須接種疫苗，同時，其他限流、預約場所需優先安排已接種疫苗人員。

此前，國務院於上周發布了「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，隨後上海、廈門、廣州、青島、成都等十多個省市，陸續將原本的入境人員「7+7」隔離，改為「7+3」，但北京因疫情考量遲未鬆口。

北京 疫苗 國務院

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