宗教中國化 青海明代清真寺「洋蔥頭」變「宮廷風」

青海西寧東關清真大寺。（央視截圖）

中國持續落實宗教中國化政策，整改清真寺、寺廟、教堂等宗教建築。最新一起是位於青海西寧、始建於明代的東關清真寺，原本阿拉伯風格圓頂被拆改建，由「洋蔥頭」變「宮廷風」。

全國政協主席汪洋6月27日至28日在青海西寧考察，曾訪東關清真寺，聽取住持向他介紹整改前後變化，可見阿拉伯風格圓頂和宣禮塔被拆並改建完成，高掛五星旗 。

綜合媒體報導，這是去年東關清真寺爆發整改風波後，官方首度證實並公開展示最新面貌。西寧東關清真寺已有700年歷史，原先是以中國宮廷風格建造，但在上世紀初因政治動盪被摧毀。上世紀90年代，當局修復後成為當地穆斯林宗教活動的中心。

去年7月，東關清真寺宣布，正門大樓維修和改造即將動工，暫停開放而引發風波。後來，寺方聲明：「個別信教群眾對改造工作有誤解。」還說改造只限於不屬於文物的東樓穹頂和宣禮塔，呼籲當地穆斯林「不信謠、不傳謠」、「防止有人藉機影響民族團結，破壞社會穩定」等。

此外，除了東關清真大寺，寧夏首府銀川最大、始建於明朝的南關清真寺，原本的圓頂和宣禮塔也已於2020年拆除。

分析指出，這是基於「宗教中國化的要求」，中國官方強調在宗教建築服飾、音樂，雕塑 、繪畫、裝飾等方面體現中國風格，甚至天主教、基督教的教堂也被要求中國化，多年前曾發生浙江省拆十字架風波。