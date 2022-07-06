四川95後顏值女 賣魚登熱搜榜首 「每天處理上百斤」

小玥每天需要處理一百多斤的魚。(取材自封面新聞)

四川隆昌賣魚女子、95後小玥（化名）近日登上網路平台熱搜榜首。因嫻熟的殺魚動作和較高的顏值，她也被不少網友稱作「賣魚西施」。暴紅之後，她依然早早來到店鋪，繫上圍裙，戴上手套開始殺魚，同時開始直播，並抽空和網友互動。不一會兒，直播間同時觀看人數就已經破萬。

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極目新聞報導，小玥表示，她於去年回到家鄉，幫父母賣魚殺魚。兩三個月前，她開始做短視頻開直播，只是為了多一份收入。面對暴紅，她希望以平常心看待。而對於網友的「炒作」質疑，小玥堅稱自己並無專業團隊包裝炒作，只有家人會幫助她拍視頻。

四川隆昌市一處鄉鎮農貿市場內，小玥正和往常一樣，一邊在店鋪殺魚一邊直播。店鋪附近，不時會有人對著小玥拍照，還有人走上前去請求合照。小玥受訪時，頭髮上仍貼著幾片魚鱗，穿著的純色T恤上還有殺魚留下的痕跡。她說，父母開店賣魚已有一、二十年，從小就接觸這些，很早就學會如何殺魚，偶爾也會給父母幫忙。

前幾年，小玥在川內多地打工，還在親戚家的餐飲店工作過一段時間，她要幫忙收銀、切菜等等。但她的工資一直達不到令人滿意的水平，加之父母擔心她獨自在外不安全。去年10月份左右，小玥就回到老家鎮上，每天和父母一起賣魚。

小玥直播殺魚。(取材自極目新聞) 小玥所在的店鋪位於市場一角。(取材自極目新聞)

報導說，兩三個月前，小玥開始直播和拍攝短視頻。幾乎每天早上，小玥都會在殺魚時播上兩小時。目前更新的短視頻也已超過40條。對小玥來說，殺魚也說不上什麽訣竅，就是一個熟能生巧的過程，在這個過程中，還要保持專注。處理的魚多了，自然不會手忙腳亂。

小玥的手指，因長期握刀殺魚已生出老繭，她表示，現在自己每天需要處理一百多斤的魚，遇到春節等特殊的日子，每天要殺的魚可能要翻倍。在熱搜效應下，小玥增長近10萬粉絲。如今的小玥，單平台帳號已擁有近60萬粉絲。