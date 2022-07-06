我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

四川95後顏值女 賣魚登熱搜榜首 「每天處理上百斤」

中國新聞網／北京6日電
小玥每天需要處理一百多斤的魚。(取材自封面新聞)
小玥每天需要處理一百多斤的魚。(取材自封面新聞)

四川隆昌賣魚女子、95後小玥（化名）近日登上網路平台熱搜榜首。因嫻熟的殺魚動作和較高的顏值，她也被不少網友稱作「賣魚西施」。暴紅之後，她依然早早來到店鋪，繫上圍裙，戴上手套開始殺魚，同時開始直播，並抽空和網友互動。不一會兒，直播間同時觀看人數就已經破萬。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，小玥表示，她於去年回到家鄉，幫父母賣魚殺魚。兩三個月前，她開始做短視頻開直播，只是為了多一份收入。面對暴紅，她希望以平常心看待。而對於網友的「炒作」質疑，小玥堅稱自己並無專業團隊包裝炒作，只有家人會幫助她拍視頻。

四川隆昌市一處鄉鎮農貿市場內，小玥正和往常一樣，一邊在店鋪殺魚一邊直播。店鋪附近，不時會有人對著小玥拍照，還有人走上前去請求合照。小玥受訪時，頭髮上仍貼著幾片魚鱗，穿著的純色T恤上還有殺魚留下的痕跡。她說，父母開店賣魚已有一、二十年，從小就接觸這些，很早就學會如何殺魚，偶爾也會給父母幫忙。

前幾年，小玥在川內多地打工，還在親戚家的餐飲店工作過一段時間，她要幫忙收銀、切菜等等。但她的工資一直達不到令人滿意的水平，加之父母擔心她獨自在外不安全。去年10月份左右，小玥就回到老家鎮上，每天和父母一起賣魚。

小玥直播殺魚。(取材自極目新聞)
小玥直播殺魚。(取材自極目新聞)
小玥所在的店鋪位於市場一角。(取材自極目新聞)
小玥所在的店鋪位於市場一角。(取材自極目新聞)

報導說，兩三個月前，小玥開始直播和拍攝短視頻。幾乎每天早上，小玥都會在殺魚時播上兩小時。目前更新的短視頻也已超過40條。對小玥來說，殺魚也說不上什麽訣竅，就是一個熟能生巧的過程，在這個過程中，還要保持專注。處理的魚多了，自然不會手忙腳亂。

小玥的手指，因長期握刀殺魚已生出老繭，她表示，現在自己每天需要處理一百多斤的魚，遇到春節等特殊的日子，每天要殺的魚可能要翻倍。在熱搜效應下，小玥增長近10萬粉絲。如今的小玥，單平台帳號已擁有近60萬粉絲。

小玥以「漁妹妹」的名字開設抖音。(取材自抖音)
小玥以「漁妹妹」的名字開設抖音。(取材自抖音)

YouTube

上一則

白挖了 浙江金華居民挖出的上萬枚宋代古錢幣全得上繳

下一則

唐山案後1個月 河北公安廳長突然「不幸離世」引猜疑

延伸閱讀

四川女與小王合謀毒夫 2次在開水投老鼠藥…害到婆婆

四川女與小王合謀毒夫 2次在開水投老鼠藥…害到婆婆
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
裘莉出狠招不妥協 小布父母見不到愛孫

裘莉出狠招不妥協 小布父母見不到愛孫
水土特殊？四川「雙胞胎村」 全村2000人狂生33對

水土特殊？四川「雙胞胎村」 全村2000人狂生33對

熱門新聞

（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

2022-07-01 22:32

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國
黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司