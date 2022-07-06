濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

女網紅為拚流量奇招百出，田間地頭成了她們的最新打卡聖地；她們在田裡「幹活」，卻個個化著濃妝，腳踩高跟鞋，有穿開叉旗袍的，有穿包臀短裙的、有穿蘿莉百褶短裙的，更有人「衣不蔽體」，遭網友戲稱「插秧媛」、 「田媛」或「農媛」。

自媒體「夜聽訫語」報導，正值農忙時節，農民大媽在稻田插秧，突然一名年輕女子接過大媽手中的秧苗；女子穿的頗為清涼，一件紫色抹胸和一條粉色長裙，還用同色系髮繩扎了個「可愛」的丸子頭。乍看像幹農活，然而，白皙的皮膚就先「出賣」了她。

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

諸如此類的女網紅，這段時間出現很多，她們將農田當成了背景板，擺出各種天馬行空的姿勢，利用幹農活獲得流量。

不知從何時起，農村題材的視頻，正在強勢占領各大平台。報導指出，前段時間，一位「田媛」網紅唐小魚突然爆火，短短一個多月時間，粉絲就達到了70多萬；她日常拍攝的就是「三農」生活，她的特點就是特別喜歡穿旗袍。

據報導，唐小魚幾乎每一期視頻都穿著高開叉旗袍，往返於田園之間，這獨特的手法和曼妙的身材，看得一眾老司機熱血沸騰；她靠打色情擦邊球的方式，快速搶占流量。但是「田媛」們的出現，相對也在擠壓農民在短視頻的生存空間。