我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

珠三角不景氣 學生打工時薪竟不到10元人民幣

中國新聞組／北京6日電
網傳暑期工招聘現場。(視頻截圖)
網傳暑期工招聘現場。(視頻截圖)

夏季是珠三角地區平價用工旺季，往年每到7月，江西、湖南、貴州、廣西等地數以萬計的學生流入莞、深打工，成為各製造業生產線上的重要勞力。但受到疫情影響，今年許多工廠傳出生意不好、訂單大減的消息，有工廠大砍打工時薪到剩9、10元（人民幣，下同，約1.5美元），就是直接不招人了，讓不少遠道而來想趁暑假賺錢的學子吃了閉門羹。

財新網報導，「現在都是時薪9塊、10塊的，沒有更高的」，烈日下接連奔走數家勞務派遣公司，從江西吉安輾轉來到東莞的陳諾（化名）面露失望，「去年打工一個月掙4000，今年按這個價就2000多」。

自就讀中職以來，「進廠」已成陳諾每年「必修課」，從老師帶隊進廠到畢業後自找中介進廠，貨物裝配、條碼掃描、手機殼體搬運，大大小小的流水線他都做過。中職畢業兩年了，陳諾一心希望考上大學，計畫靠暑期工掙夠教輔書籍的費用，再回老家農村備考。

但對自認「能吃苦」的陳諾而言，今年的進廠之路格外崎嶇：薪酬低，機會少，連勞務中介都倒閉了許多家。為了省錢，他走路五個小時，從東莞塘廈走到深圳龍華，盼找到好一點工作機會。

社群平台上還流傳一段招聘現場的影片，內容是一名男子對著一群年輕人說：「9塊1小時，9塊！超過9塊的自己找老闆，接受不了的就提著行李往前走，接受的就進去填表。」男子語畢，僅有少數人離開，其他人都進門填表。

網傳暑期工招聘現場。(取材自微博)
網傳暑期工招聘現場。(取材自微博)

有東莞「招工一條街」之稱的厚街東明路，如今路邊許多勞務中介都關門。其中一家店外還貼著「時薪19至23元」的廣告，但該店東郭老闆表示，那是舊的廣告，「我們連換廣告的錢都出不起」。

有的地方則是連招工的錢都省了。東莞東城一家企業受訪時表示，今年沒接到什麼訂單，暑期不招打工學生了。該企業員工也透露，去年夏天時，學生工來多少招多少，時薪14元。

報導指，不只年輕人低薪，中年工人的時薪也被減到剩11、12元。這個現象也不只發生在東莞，深圳龍崗區的嶂背工業區，暑期臨時工的時薪今年也僅10元左右。

對此低薪現象，許多網民留言，認為這是在「壓榨學生工」，有關單位應該介入控管，「怪不得那麽多人，選擇送外賣」。也有人感嘆今年的經濟狀況，「所以李總理是真著急」、「企業自己都辦不下去了」。

來源：YouTube

社群 疫情 手機

上一則

梵中主教任命協議 教宗盼10月到期時展期

下一則

1條魚728元人民幣？10人高考完去北海吃海鮮疑被宰

延伸閱讀

洛杉磯最低時薪 調升至16元

洛杉磯最低時薪 調升至16元
洛杉磯最低時薪今調升至16元

洛杉磯最低時薪今調升至16元
華府最低時薪 今起調漲

華府最低時薪 今起調漲
加州新法 7月起可要求法官沒收幽靈槍

加州新法 7月起可要求法官沒收幽靈槍

熱門新聞

（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

2022-07-01 22:32

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍