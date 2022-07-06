珠三角不景氣 學生打工時薪竟不到10元人民幣

網傳暑期工招聘現場。(視頻截圖)

夏季是珠三角地區平價用工旺季，往年每到7月，江西、湖南、貴州、廣西等地數以萬計的學生流入莞、深打工，成為各製造業生產線上的重要勞力。但受到疫情 影響，今年許多工廠傳出生意不好、訂單大減的消息，有工廠大砍打工時薪到剩9、10元（人民幣，下同，約1.5美元），就是直接不招人了，讓不少遠道而來想趁暑假賺錢的學子吃了閉門羹。

財新網報導，「現在都是時薪9塊、10塊的，沒有更高的」，烈日下接連奔走數家勞務派遣公司，從江西吉安輾轉來到東莞的陳諾（化名）面露失望，「去年打工一個月掙4000，今年按這個價就2000多」。

自就讀中職以來，「進廠」已成陳諾每年「必修課」，從老師帶隊進廠到畢業後自找中介進廠，貨物裝配、條碼掃描、手機 殼體搬運，大大小小的流水線他都做過。中職畢業兩年了，陳諾一心希望考上大學，計畫靠暑期工掙夠教輔書籍的費用，再回老家農村備考。

但對自認「能吃苦」的陳諾而言，今年的進廠之路格外崎嶇：薪酬低，機會少，連勞務中介都倒閉了許多家。為了省錢，他走路五個小時，從東莞塘廈走到深圳龍華，盼找到好一點工作機會。

社群 平台上還流傳一段招聘現場的影片，內容是一名男子對著一群年輕人說：「9塊1小時，9塊！超過9塊的自己找老闆，接受不了的就提著行李往前走，接受的就進去填表。」男子語畢，僅有少數人離開，其他人都進門填表。

網傳暑期工招聘現場。(取材自微博)

有東莞「招工一條街」之稱的厚街東明路，如今路邊許多勞務中介都關門。其中一家店外還貼著「時薪19至23元」的廣告，但該店東郭老闆表示，那是舊的廣告，「我們連換廣告的錢都出不起」。

有的地方則是連招工的錢都省了。東莞東城一家企業受訪時表示，今年沒接到什麼訂單，暑期不招打工學生了。該企業員工也透露，去年夏天時，學生工來多少招多少，時薪14元。

報導指，不只年輕人低薪，中年工人的時薪也被減到剩11、12元。這個現象也不只發生在東莞，深圳龍崗區的嶂背工業區，暑期臨時工的時薪今年也僅10元左右。

對此低薪現象，許多網民留言，認為這是在「壓榨學生工」，有關單位應該介入控管，「怪不得那麽多人，選擇送外賣」。也有人感嘆今年的經濟狀況，「所以李總理是真著急」、「企業自己都辦不下去了」。

來源：YouTube