抱走超生娃稱「社會調劑」 官媒也開砲：踐踏道德底線

全州衛健局不予受理信訪告知書。(取材自微博)

全州夫妻30年前因為超生繳不出罰款導致孩子被抱走「社會調劑」一事引發公眾批評，眾多網友要求政府協助找回孩子。新京報評論指出，孩子不是商品，「調劑」一詞挑戰了人的常識，也踐踏了社會道德底線，在關乎個體生命這件事上，相關部門必須要慎重對待，絕不是一句統一安排社會調劑和無任何記錄就能夠草草了之的。

全州衛健局告知書顯示，90年代全區計畫生育 工作嚴峻形勢，嚴格執行「控制人口數量，提高人口素質」的政策，對違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行「社會調劑」。

鄧家收到信訪轉交告知書。(取材自微博)

告知書中，最觸動大眾神經的是那句「經核實，你們超生的孩子由全縣統一抱走進行社會調劑」。

新京報評論指出，任何人都清楚，孩子不是商品，不是可以任人安排的資源，而是一條鮮活的生命。

即便該事件因為計畫生育產生，孩子也不可能憑空消失，總要有個下落。作為負責這件事項的地方政府部門，更需及時糾錯，無論如何都要幫助唐月英、鄧振生夫婦找回親生孩子。若確實存在相關人員失職、瀆職的情況，相關部門還要及時查清、追責。

評論說，特別是在當下「全國打拐」的背景下，有不少父母傾盡全力尋子的先例在前，不能一句「無任何記錄」就打發了唐月英、鄧振生夫婦尋找孩子的請求。

事件發酵後，中國青年報2014年一篇文章「超生女孩因家庭交不起罰款被送養 『調劑』23年」的文章重新被公眾憶起。

四川達州市魁字岩村的謝先梅是被「調劑」的超生兒，她的繼父謝運才因為30多歲都娶不到老婆，有個同鄉便建議他到當地計畫生育部門領養孩子。因此，謝運才賣了兩頭豬，湊齊200多元撫養費交給計生辦才帶回謝先梅。