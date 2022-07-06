西安發現BA.5病例 急宣布管控7天 強調「非封城」

7月5日傍晚的西安街頭。(取材自極目新聞)

曾在年初「封城 」長達32天的西安市，為因應市內出現新冠病毒Omicron 變異株BA.5.2分支確診者，本月6日起宣布實行七天臨時性管控措施，公眾娛樂休閒場所暫停營業。西安市府說，本次措施是為了減少人員流動，不是「封城」，超市、便利店、農貿市場和醫療機構仍可正常營業。

衛健委通報，5日陜西新增1例本土確診病例，10例無症狀感染者。

據統計，7月2日至7月4日24時，西安全市累計報告本土確診病例10例、無症狀感染者8例。根據基因測序結果顯示，陽性感染者此次感染的毒株均為Omicron變異株BA.5.2分支。西安市疫情 防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張學東指出，BA.5.2比導致年初本土病例激增的BA.2傳播速度更快，感染的病例Ct值低，傳染性強，已在全球引起新一輪的流行高峰。

陝西省西安市政府5日宣布，自7月6日0時起，在全市實行7天臨時性管控措施。(取材自西安發布)

西安發布報導，本輪疫情的溯源工作目前仍在全力進行中，不排除後續會出現新的傳播鏈條，引起社區續發傳播風險高。

西安市府表示，必須暫停營業的場所包括KTV、網吧、茶館、健身房等，還有各類培訓、仲介機構等人員聚集經營性場所，以及圖書館、博物館和影劇院等，農村集貿市場也在列；餐飲業雖然不需要停業，但必須暫停堂食一周，僅可提供外帶或外賣；中小學、幼稚園提前放假，高校實行封閉管理；所有宗教活動場所暫時關閉，「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。

西安市府稱，本次部分公共場所實施臨時性管控，不是「封城」，部分公共場所實施七天臨時性管控措施，是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。