我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

西安發現BA.5病例 急宣布管控7天 強調「非封城」

中國新聞組／北京6日電
7月5日傍晚的西安街頭。(取材自極目新聞)
7月5日傍晚的西安街頭。(取材自極目新聞)

曾在年初「封城」長達32天的西安市，為因應市內出現新冠病毒Omicron變異株BA.5.2分支確診者，本月6日起宣布實行七天臨時性管控措施，公眾娛樂休閒場所暫停營業。西安市府說，本次措施是為了減少人員流動，不是「封城」，超市、便利店、農貿市場和醫療機構仍可正常營業。

衛健委通報，5日陜西新增1例本土確診病例，10例無症狀感染者。

據統計，7月2日至7月4日24時，西安全市累計報告本土確診病例10例、無症狀感染者8例。根據基因測序結果顯示，陽性感染者此次感染的毒株均為Omicron變異株BA.5.2分支。西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張學東指出，BA.5.2比導致年初本土病例激增的BA.2傳播速度更快，感染的病例Ct值低，傳染性強，已在全球引起新一輪的流行高峰。

陝西省西安市政府5日宣布，自7月6日0時起，在全市實行7天臨時性管控措施。(取材...
陝西省西安市政府5日宣布，自7月6日0時起，在全市實行7天臨時性管控措施。(取材自西安發布)

西安發布報導，本輪疫情的溯源工作目前仍在全力進行中，不排除後續會出現新的傳播鏈條，引起社區續發傳播風險高。

西安市府表示，必須暫停營業的場所包括KTV、網吧、茶館、健身房等，還有各類培訓、仲介機構等人員聚集經營性場所，以及圖書館、博物館和影劇院等，農村集貿市場也在列；餐飲業雖然不需要停業，但必須暫停堂食一周，僅可提供外帶或外賣；中小學、幼稚園提前放假，高校實行封閉管理；所有宗教活動場所暫時關閉，「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。

西安市府稱，本次部分公共場所實施臨時性管控，不是「封城」，部分公共場所實施七天臨時性管控措施，是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。

封城 疫情 Omicron

上一則

存款變理財？「賦紅碼」事件後 河南村鎮銀行遭控擅改產品名

下一則

上海K歌房爆疫 12區封控「3天2檢」民眾囤貨怕再封城

延伸閱讀

中國西安實施「臨時性管控」 官方強調：非「封城」

中國西安實施「臨時性管控」 官方強調：非「封城」
西安6日起 實行7天臨時性管控

西安6日起 實行7天臨時性管控
長三角疫情再升溫 衝擊太陽能電池板、藥品、半導體晶片供應鏈

長三角疫情再升溫 衝擊太陽能電池板、藥品、半導體晶片供應鏈
攔截百例變異株 台邊境不鬆綁 藍質疑有選舉考量

攔截百例變異株 台邊境不鬆綁 藍質疑有選舉考量

熱門新聞

（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

2022-07-01 22:32

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍