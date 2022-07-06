抱走超生娃是「社會調劑」？ 縣府挨批「拐賣洗白」

桂林全州縣一對夫婦控32年前超生兒被強行抱走，全州官方稱：統一抱走社會調劑。(取材自 「掌上歷史」微信號)

廣西桂林全州縣安和鎮一對7旬夫婦，為尋找32年前被搶走的兒子，以「拐賣兒童案」上訪，全州縣衛健局「超生孩子由全縣統一抱走進行社會調劑，不存在拐賣兒童行為……超生孩子去向沒留存任何記錄」、「信訪事項不予受理」回覆。「社會調劑」一詞隨即引爆討論。網友痛批根本「拐賣洗白」，律師更是直言此舉違法。

綜合媒體報導，一份由廣西發出的信訪告知書5日引發全網震怒。1990年一對全州夫妻因為超生，第7個孩子被縣政府抱走。該夫妻尋子30年，欲信訪求助卻得到衛健局「不予受理」的通知。

全州縣衛生健康局稱抱走孩子是「社會調劑」。(取材自北京青年報)

消息曝光後，桂林市派出聯合工作組調查，並將全州縣衞健局局長和分管副局長等5官員因漠視群眾訴求、行政不作為停職檢查，廣西紀委監委也介入調查。縣政府並承諾將會幫助一同尋找孩子的下落。

1980年代政策 衛健局不認

廣西全州縣衛生健康局的告知書在7月1日發出，全州縣信訪局稱於2022年6月28日將唐月英、鄧振生反映「要求追究高麗君等人涉嫌拐賣兒童一案」轉交衛健局辦理。

衛健局稱兩人超生的孩子（屬第七孩）是由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣兒童的行為。當時被全縣統一進行「社會調劑」的超生孩子去向，沒留存任何紀錄。因此，當事人提出的信訪事項不予受理。

桂林市衛健委人口家庭科的鄧科長指出，上世紀80年代確實是有過這個政策，由當時的桂林地區下發。

該失蹤男童的母親唐月英今年69歲，她和丈夫育有4男3女。最小的兒子小周出生於1989年9月8日，被抱走時不滿一周歲。唐月英回憶，被抱走的孩子按年齡算已經33歲了，當時沒有條件給孩子留一張照片，記得孩子腳踝上有一顆痣。

罰款6000元 第7孩被抱走

小周的姊姊鄧海榮說，當時鄉政府以及計生站的工作人員要求他們交超生罰款，因為家裡沒有錢，一些家具、電視、豬等都被帶走抵押。父母賣豬、稻穀交了2000元罰款後，又被告知罰款6000元不封頂，因此一直未能交齊罰款。

廣西全州傳出30年前，政府人員抱走超生孩子的消息，圖為護士在照看新生兒。（新華社）

1990年8月一天，唐月英和鄧小周被安排在全州縣一家旅店的二樓，時任全州縣安和鄉計生站的高麗君和幾個人將弟弟從唐月英懷裡抱走。

在鄧小周被抱走的30多年裡，他的父母一直在全州縣四處打聽他的下落。不但到派出所做了血樣採集，也將消息發布在「寶貝回家」網站。

蜀夫婦同遭遇 尋子仍未果

報導指出，「社會調劑」一詞公開後，網友嘆「計畫生育 毀滅了多少家庭，我們卻什麽都不能提起」，也有網友批「交了錢還被抱走？就是拐賣」、「90年6000塊錢夠狠的」。網友更反思現在的三孩政策「那時候允許多生一個就不會有現在的催生了」。

此類「調劑」也曾在四川發生。1990年達州一對夫妻因為超生無力繳納罰款，孩子被木子鄉政府工作人員抱走，經歷幾次「轉送」最終杳無音信。